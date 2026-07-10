Mbappé habla de su lesión de cara a las semifinales del Mundial 2026: ‘Me golpearon el tobillo’

Mbappé también explicó por qué fue sustituido por Jean-Philippe Mateta durante el encuentro de cuartos de final del Mundial 2026. (Foto: EFE)

Aunque Francia se impuso 2-0 a Marruecos y selló su pase a las semifinales del Mundial 2026, no todos los jugadores de Les Bleus salieron ilesos del encuentro. El delantero Kylian Mbappé sufrió una lesión.

El partido tuvo altibajos para el también jugador del Real Madrid. Anotó uno de los goles con los que Francia aseguró el triunfo, resultado con el que además alcanzó a Lionel Messi en la cima de la tabla por la Bota de Oro; sin embargo, falló un penal.

Además, Mbappé sufrió una lesión y fue sustituido en los últimos minutos del encuentro por su compañero Jean-Philippe Mateta, una decisión que generó preocupación sobre el estado físico del delantero.

Mbappé hizo un gol y falló un penal en la victoria de Francia sobre Marruecos (Foto: EFE).

¿Qué le pasó a Kylian Mbappé en el Francia vs. Marruecos?

El 9 de julio, la Selección de Francia enfrentó a Marruecos por el pase a las semifinales del Mundial 2026, en un encuentro disputado en el Boston Stadium, Estados Unidos.

Aunque la actuación de Mbappé fue destacada, hacia el final del partido el delantero recibió atención médica sobre el terreno de juego y, al minuto 77, abandonó la cancha para dejar su lugar a Mateta.

Al llegar al banquillo, Mbappé se colocó una bolsa de hielo en el tobillo. Aunque la imagen preocupó a algunos aficionados, más tarde explicó que se trató de una lesión menor.

“Estoy bien. Recibí un golpe en el tobillo, pero todo está bien”, comentó, de acuerdo con declaraciones recogidas por el portal especializado en deportes ESPN. Además, explicó que la sustitución fue necesaria porque Mateta estaba en mejores condiciones para disputar los últimos minutos.

Mbappé explicó que se encuentra bien luego del partido contra Marrueco. (Foto: AP).

“JP estaba en mejores condiciones que yo para jugar los últimos 15 minutos”, compartió. Con ello dejó claro que no existe preocupación de cara al siguiente compromiso de Francia, que ya está instalada en las semifinales del torneo.

“Fue una lesión menor. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido”, añadió Mbappé, quien también reconoció que el camino hacia el título será complicado.

“Estamos muy contentos. Somos conscientes de que solo hay una forma de relajarse: ganar. Pero aún nos queda un largo camino. Sabemos que lo que viene será aún más difícil. (...) Nos recuperaremos bien y veremos el partido de mañana para saber a quién nos enfrentaremos”, dijo.

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

Francia ya tiene la mira puesta en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, después de superar a Marruecos en los cuartos de final. El conjunto dirigido por Didier Deschamps confirmó su candidatura al título con una actuación sólida.

Además de sumar seis triunfos, los franceses recuperaron recientemente el primer lugar del Ranking FIFA y alcanzaron su tercera semifinal mundialista consecutiva, una muestra de la regularidad que han mantenido en las últimas ediciones del torneo.

El siguiente reto de Les Bleus será enfrentar al ganador del duelo entre España y Bélgica, selección que definirá al último semifinalista del certamen.

El partido de semifinales de Francia se disputará el martes 14 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Dallas. En México, la transmisión estará disponible a través de Canal 5, Canal 9, Las Estrellas, TUDN, ViX y TV Azteca.