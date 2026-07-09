¿Cuánto dinero se lleva la Selección Mexicana por participar en el Mundial 2026?

Con su participación en el Mundial 2026, la Selección Mexicana se colocó en el top 10 del Ranking FIFA [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

La participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 no solo dejó un saldo positivo en el terreno de juego, sino también en las cuentas bancarias. Después de superar la fase de grupos con paso perfecto y romper una sequía de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, el conjunto tricolor también obtuvo una importante recompensa económica por parte de la FIFA.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó hasta los octavos de final, donde cayó 3-2 frente a Inglaterra en un partido vibrante que dejó a los mexicanos en la orilla de disputar unos cuartos de final, 40 años después de que lo hiciera en el Mundial de 1986.

¿Cuánto dinero recibirá México por participar en el Mundial 2026?

Tras la derrota en el Estadio Ciudad de México, la Federación Mexicana de Futbol recibirá 16.5 millones de dólares por la participación del tricolor en el Mundial 2026.

El monto se divide en 15 millones de dólares por terminar entre los lugares 9 y 16 de la Copa del Mundo, más 1.5 millones de dólares adicionales que la FIFA otorgó a cada selección clasificada como apoyo para los gastos de preparación previos al torneo.

La FIFA aclaró que estos recursos se entregan a cada federación nacional y no directamente a los jugadores. Posteriormente, cada asociación define cómo distribuir el dinero de acuerdo con sus reglamentos internos, los acuerdos con el plantel y las necesidades de desarrollo deportivo.

Selección Mexicana La Selección Mexicana se quedó a la orilla de disputar por tercera vez en su historia unos cuartos de final. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo fue la participación de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana tuvo una de sus actuaciones más destacadas de los últimos años en una Copa del Mundo. Como anfitrión, terminó como líder del Grupo A con paso perfecto y sin recibir goles tras vencer 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a Chequia.

En la ronda de dieciseisavos de final, el cuadro azteca derrotó 2-0 a Ecuador. Con ese triunfo puso fin a una racha de 40 años sin que México ganara un partido de eliminación directa en un Mundial.

La participación del equipo mexicano concluyó en los octavos de final con una derrota de 3-2 frente a Inglaterra. A pesar de contar con un jugador de más durante casi media hora de juego, los dirigidos por Javier Aguirre no lograron empatar ni llevar el partido a los tiempos extra.

Pese a la eliminación, el combinado nacional cerró el torneo con un balance de 5 partidos, 4 victorias, una derrota, 8 goles a favor y 3 en contra. Además, su actuación llevó a la Selección Mexicana al top 10 del ranking FIFA, logro que no conseguía desde marzo de 2022 bajo la dirección técnica de Gerardo Martino.

¿Cómo repartió la FIFA los premios del Mundial 2026?

El Mundial 2026 repartió la mayor bolsa económica en la historia del torneo, con 871 millones de dólares destinados a las 48 selecciones participantes entre premios deportivos y apoyos para preparación.

La distribución quedó de la siguiente manera:

Campeón : 50 millones de dólares.

: 50 millones de dólares. Subcampeón : 33 millones de dólares.

: 33 millones de dólares. Tercer lugar : 29 millones de dólares.

: 29 millones de dólares. Cuarto lugar : 27 millones de dólares.

: 27 millones de dólares. Equipos eliminados en cuartos de final : 19 millones de dólares.

: 19 millones de dólares. Equipos eliminados en octavos de final : 15 millones de dólares.

: 15 millones de dólares. Equipos eliminados en la Ronda de 32 : 11 millones de dólares.

: 11 millones de dólares. Equipos eliminados en la fase de grupos: 9 millones de dólares.

En caso de que México hubiera logrado el pase a cuartos de final, el ingreso total habría ascendido a 20.5 millones de dólares, al incluir el apoyo de la FIFA para gastos de preparación, por lo que la derrota ante Inglaterra representó una pérdida de 4 millones de dólares en premios deportivos.