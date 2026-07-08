Encuesta EF: Califican a México con 8.5 por su desempeño en el Mundial

Integrantes de la Selección Mexicana se despiden de la afición en el Estadio Ciudad de México tras perder 3-2 contra la Selección de Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO)

La selección nacional, el Tri, se llevó una calificación de 8.5 por su desempeño en el Mundial de futbol FIFA 2026, dejando un buen sabor entre las y los mexicanos, que en su gran mayoría vieron el partido del domingo contra Inglaterra, según revela una encuesta nacional de El Financiero.

El sondeo, realizado el lunes 6 y el martes 7 de julio, arroja que el técnico nacional, Javier Aguirre, obtuvo una calificación de 7.9, mientras que la afición fue calificada con 8.6, superando por una décima a la propia escuadra tricolor.

La encuesta pidió a las y los entrevistados calificar en una escala de 0 a 10. El jugador mejor calificado fue Julián Quiñones, quien obtuvo una nota de 9.3, seguido por Raúl Jiménez y por Gilberto Mora, con calificaciones de 8.9 y 8.8, respectivamente.

El portero, Tala Rangel, y El Piojo Alvarado obtuvieron 8.6 de calificación.

El resto de los jugadores tuvieron calificaciones de 8 o menos.

Al preguntar quién es el jugador favorito, Julián Quiñones obtuvo el 29 por ciento de las menciones, seguido por Gilberto Mora y por Raúl Jiménez, con 15 y 10 por ciento, respectivamente.

Según la encuesta, al calificar a jugadores destacados de otros países, el jugador más valorado fue el noruego Erling Haaland, que obtuvo 9 de calificación, superando ligeramente a Kylian Mbappé, que obtuvo 8.9, una décima menos.

En tercer sitio se ubica Jude Bellingham: la afición mexicana le otorgó una calificación promedio de 8.8 al autor de los dos primeros goles que recibió México en este Mundial el domingo.

El cuarto sitio es un empate entre Cristiano Ronaldo y el portero de Cabo Verde, Vozinha, cada uno con 8.5 de calificación promedio. Apenas abajo de Vozinha se ubica Lionel Messi, con 8.4 de calificación.

Al inglés Harry Kane, autor del gol del triunfo frente a México, se le otorgó un 8 de calificación, arriba de la mayoría de los jugadores mexicanos.

Para las personas encuestadas, los más probables en llevarse la Copa del Mundo son Francia y Argentina, con 25 y 20 por ciento de menciones, respectivamente.

A Noruega lo señala el 15 por ciento, a España el 14 por ciento y a Inglaterra el 10 por ciento.

El sondeo indica un aumento en el interés en el Mundial de 40 a 67 por ciento en tan solo unos días.