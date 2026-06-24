Encuesta EF: Perfilan campeón a Argentina o Francia; baja Brasil

La selección Argentina es la favorita para ganar el Mundial 2026, según una encuesta de El Financiero (Foto: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO)

Los primeros partidos del Mundial de futbol cambiaron las percepciones de la afición en México: Brasil bajó del primero al quinto puesto como favorito para ganar el campeonato, mientras que Francia subió para empatar a Argentina en la cima, revela una encuesta nacional de El Financiero.

Según el sondeo, Brasil bajó de 16 a 7 por ciento en las percepciones de ganador entre la encuesta realizada en mayo y la de junio, mientras que Francia avanzó de 6 a 12 por ciento, empatando con Argentina, cuyas menciones variaron ligeramente de 11 a 12 por ciento.

El sondeo, llevado a cabo del 16 al 19 de junio, revela que la confianza en la selección nacional subió ligeramente de 35 a 39 por ciento, un aumento modesto luego de que el Tri sumara dos triunfos al hilo, el segundo de los cuales al momento en que la encuesta estaba por completarse.

En el estudio destacan Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez como los dos jugadores favoritos de la afición de la selección, con 15 y 11 por ciento de menciones, seguidos por Julián Quiñones, con 8 por ciento, y Gilberto Mora, con 5 por ciento.

Ochoa lidera esta tabla de favoritos a pesar de no haber jugado aún en este Mundial, aunque se prevé que hoy podría alinear en el tercer juego del seleccionado nacional.

En cuanto a los jugadores más destacados para la afición mexicana hasta ahora, la lista la encabezan el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, con 13 y 11 por ciento de menciones, prácticamente empatados, a pesar de que Messi anotó tres goles en su primer partido (aún sin jugar el segundo, en el que metió otros dos) y Cristiano se fue en blanco en el primer encuentro de su selección.

El listado se complementa con menciones al joven español Lamine Yamal (4%), al francés Kylian Mbappé (3%), al portero de Cabo Verde, Vozinha (3%), al brasileño Vinicius Jr. y al inglés Harry Kane (2% cada uno), y el noruego Erling Haaland, con 1 por ciento. De nuevo, la mayor parte de la encuesta se realizó al final de la primera ronda de partidos y al inicio de la segunda.

De acuerdo con el estudio, la mitad de la población encuestada no ha visto ninguno de los partidos y el interés se mantiene en 36 por ciento.

No obstante, 16 por ciento dijo haber visto alguno de los partidos en alguna plaza pública; 13 por ciento en algún bar o restaurante, y 10 por ciento contrató un servicio de televisión para ver el Mundial.

Al 57 por ciento el ambiente le ha parecido bueno o muy bueno, mientras que 55 por ciento ha calificado los partidos también de esa manera favorable.