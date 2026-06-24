Caen de apoco líderes del CJNG; Sobrino de ‘El Jardinero’ fue detenido en Nayarit

Las autoridades acusan aal sobrino de 'El Jardinero' de violar la ley de armas de fuego y explosivos.

Carlos N., identificado por autoridades como sobrino de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, fue vinculado a proceso en Nayarit por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE).

Junto con él, también fueron procesados otros dos hombres detenidos durante un operativo.

¿De qué se le acusa al sobrino del ‘Jardinero’?

En el mismo procedimiento fueron incluidos Gabriel N. y José Carlos N., quienes enfrentan cargos por presunta portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como por encubrimiento por receptación, de acuerdo con la información oficial.

Los tres permanecerán bajo la medida de prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación complementaria, en la que el Ministerio Público busca fortalecer los datos de prueba recabados tras su detención.

“(...) los cuales se encuentran vinculados a proceso por violación a la ley de armas de fuego y explosivos contra la salud, posesión con fines de venta y encubrimiento por receptación”, apuntó la fiscalía.

Durante el aseguramiento, las autoridades incautaron cuatro vehículos y diversas municiones, objetos que fueron integrados como indicios dentro de la carpeta de investigación y que forman parte del sustento del caso presentado ante la autoridad judicial.

La Fiscalía estatal indicó que la investigación está relacionada con posibles actividades de narcomenudeo y el uso de armas de fuego en distintos puntos del estado, sin que hasta el momento se hayan detallado las circunstancias exactas del operativo ni su ubicación precisa.

La detención de Carlos N. ha llamado la atención por su vínculo familiar con Audias Flores Silva, “El Jardinero”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, con presencia en Nayarit y el sur de Jalisco.

Además, Flores Silva tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de seguridad, fue considerado como perfil para sucederle, pero fue detenido el 27 de abril de 2026 en la Sierra de Nayarit.

Finalmente, tras la detención de su sobrino, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la participación de los detenidos y posibles conexiones con otras estructuras criminales que operan en la región.