Se le cierra otra puerta a ‘El Jardinero’: Pierde amparo contra su extradición

El Jardinero es requerido por la justicia de EU por delitos de narcotráfico.

Audias Flores Silva, “El Jardinero” y señalado como exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enfrentó un nuevo obstáculo en el proceso legal que busca impedir su entrega a las autoridades de Estados Unidos.

Un juez federal desechó la demanda de amparo que promovió el presunto integrante del grupo criminal, quien permanece recluido en el penal del Altiplano mientras continúa el procedimiento de extradición.

‘El Jardinero’ advierte violaciones en su caso de extradición

En su recurso, Flores Silva sostuvo que durante la audiencia celebrada el pasado 1 de mayo fue notificado de la solicitud de extradición sin contar con la asistencia de su abogado particular.

Asimismo, argumentó que la diligencia se desarrolló en condiciones que lo dejaron en estado de indefensión e incomunicación material. También señaló que únicamente recibió una notificación verbal sobre el inicio del plazo de 60 días correspondiente al procedimiento de extradición.

Caso pasa a un juzgado de la Ciudad de México

El juez Cuarto de Distrito en Materia Penal, con sede en Toluca, determinó que no tenía competencia para conocer del asunto y desechó la demanda de amparo.

Posteriormente, el expediente fue remitido al Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, instancia que aceptó hacerse cargo del caso y validó las actuaciones realizadas previamente por el juzgado mexiquense.

Continúa preso mientras avanza el proceso

Las autoridades estadounidenses solicitan la extradición de Audias Flores Silva por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exmando regional del CJNG, identificado como operador en entidades como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Guerrero, seguirá interno en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano, mientras se define si será entregado a la justicia de Estados Unidos.