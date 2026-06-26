IA exige más que tecnología: empresas mexicanas deben preparar datos, procesos y talento

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una prioridad para empresas de todos los tamaños. Sin embargo, antes de implementar soluciones avanzadas, las organizaciones deben construir una base sólida de datos, procesos y capacitación que les permita aprovechar realmente su potencial.

Datos y estrategia, la clave del éxito tecnológico.

Durante una conversación moderada por Juan Carlos Barajas, conductor de El Financiero, directivos de Dell Technologies, Microsoft, y la empresa mexicana TYASA coincidieron en que la adopción de IA requiere una visión de largo plazo y una estrategia alineada con los objetivos del negocio.

Kurt Yáñez, director de Desarrollo de Negocios para el portafolio de IA de Dell Technologies México-Centroamérica explicó que uno de los principales errores consiste en iniciar proyectos sin identificar claramente los problemas que se buscan resolver.

“Los proyectos de inteligencia artificial no fracasan por la tecnología, sino por las personas y los procesos. Es indispensable definir casos de uso concretos, establecer indicadores de desempeño y fortalecer el gobierno de datos”, señaló.

Por su parte, Francisco Corona, gerente de Nube e IA para Microsoft Latinoamérica, destacó que iniciativas como los lagos de datos o plataformas analíticas no deben considerarse únicamente proyectos tecnológicos.

“El CEO, el CFO, el CTO y toda la organización deben involucrarse. La inteligencia artificial debe formar parte de la estrategia corporativa para generar resultados sostenibles”, afirmó.

La experiencia de TYASA ilustra este proceso. José Guerrero Corona, gerente de Tecnologías de la Información de la compañía, explicó que la organización dedicó varios meses a evaluar alternativas antes de definir una ruta tecnológica basada en infraestructura híbrida y servicios de nube.

Mesa Redonda La Suite de El Financiero.

Según el directivo, la implementación inicial permitió reducir el 30% sus costos de licenciamiento, además de mejorar los tiempos de respuesta y sentar las bases para futuros proyectos de analítica avanzada e inteligencia artificial generativa.

IA exige más que tecnología: empresas mexicanas deben preparar datos, procesos y talento

“La IA será tan buena como los datos que le proporcionemos. Por eso primero hay que revisar procesos, organizar la información y tener claridad sobre los objetivos del negocio”, comentó.

Los especialistas coincidieron en que las compañías mexicanas deben evitar adoptar estas tecnologías únicamente por tendencia. En cambio, recomendaron identificar necesidades específicas, fortalecer la calidad de los datos y construir una cultura organizacional preparada para aprovechar nuevas capacidades digitales.

La innovación depende de una base sólida de datos

Asimismo, subrayaron la importancia de trabajar con ecosistemas tecnológicos que integren infraestructura, nube, seguridad y analítica para acelerar la innovación sin comprometer la operación diaria.

Para las empresas que buscan iniciar este camino, la recomendación es clara: antes de pensar en algoritmos o modelos avanzados, es necesario preparar el terreno. La inteligencia artificial ya está transformando la forma de hacer negocios, pero los resultados dependerán de qué tan listas estén las organizaciones para integrarla de manera estratégica.