Trump tendrá nuevo dirigente de ICE: Nomina a Lance Schroyer, expolicía estatal de Oklahoma

Schroyer dirigirá el ICE en un momento en que la opinión pública se ha vuelto crítica con la política migratoria restrictiva de Trump. (AP).

El presidente Donald Trump dijo el sábado que nominará a Lance Schroyer, un ex policía estatal de Oklahoma, como el próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Es un patriota con experiencia operativa real y un líder probado con décadas de experiencia encarcelando a los peores criminales”, aseguró Trump.

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que su nuevo nombramiento para la agencia de control de inmigración es un ex marine estadounidense y un “patriota con experiencia operativa real”. Calificó a Schroyer como un “líder probado con décadas de experiencia encarcelando a los peores criminales”.

Schroyer es originario del mismo estado que el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, un excongresista.

Mullin elogió rápidamente a Schroyer en un comunicado emitido el sábado, destacando sus 29 años de carrera como ex policía estatal y su trabajo con socios federales y estatales en un programa de control de la inmigración en Estados Unidos.

“Lance tiene experiencia de primera mano sacando a inmigrantes indocumentados de nuestras calles”, destacó el mandatario.

De confirmarse su nombramiento, Schroyer dirigirá el ICE en un momento en que la opinión pública se ha vuelto crítica con la política migratoria restrictiva de Trump, que envió un gran número de agentes federales de inmigración a las ciudades estadounidenses para detener a inmigrantes.

Estas redadas dispararon las tensiones y provocaron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, lo que derivó en el asesinato a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a principios de este año.

Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de deportaciones masivas, y el ICE ha sido un actor clave en la ejecución de esa visión.

La agencia está experimentando un crecimiento masivo gracias a una inyección única de 75 mil millones de dólares el año pasado, lo que ha permitido la contratación de 12 mil agentes y el aumento de la capacidad de detención.

“Nuestra administración tiene la tasa de arrestos diarios más alta por parte de ICE y CBP que cualquier otro presidente, por mucho”, finalizó Trump.