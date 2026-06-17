ICE no entra aquí: Abren espacios seguros para migrantes en el Mundial

Dallas, Texas.- La presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los operativos de seguridad del Mundial 2026 ha llevado a organizaciones comunitarias del norte de Texas a crear espacios seguros, ofrecer asesoría legal y distribuir recursos de emergencia para inmigrantes que planean seguir el torneo.

Aunque las autoridades federales insisten en que no habrá redadas migratorias masivas ni controles migratorios generalizados dentro de los estadios, la participación de ICE en el dispositivo de seguridad ha despertado preocupación entre comunidades migrantes que temen que una interacción con agentes federales pueda derivar en consecuencias migratorias.

Es por lo anterior que activistas han puesto en marcha iniciativas para que los aficionados puedan reunirse con tranquilidad a ver los partidos, y de precisarlo, recibir asesoría legal gratuita y conocer protocolos de actuación en caso de una detención. La estrategia busca evitar que el temor a ICE aleje a las familias de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Organizan actividades para ver el Mundial seguros

El despliegue de seguridad del ICE para el Mundial 2026 en la región de Nueva York y Nueva Jersey comenzó el 13 de junio, coincidiendo con el inicio de las actividades mundialistas en la zona y permanecerá vigente hasta la final del campeonato.

Funcionarios federales señalaron que la participación de la agencia forma parte de un plan de seguridad más amplio para eventos multitudinarios y que su función está enfocada en la prevención y respuesta ante posibles incidentes.

Las autoridades también subrayaron que la estrategia no contempla la realización de operativos migratorios masivos dentro de los recintos deportivos.

Sin embargo, de acuerdo con el parecer de activistas y miembros de comunidades migrantes, la presencia de agentes de ICE sigue siendo motivo de preocupación.

Ante ello, la iniciativa No ICE in the Cup está realizando una campaña nacional que impulsa reuniones comunitarias para ver los partidos y actividades artísticas vinculadas con el Mundial.

“El Mundial merece ser un espacio seguro para que las familias y las personas se unan y celebren el deporte del pueblo, el futbol”, dijo Eva Arreguin. “Estamos muy entusiasmados de difundir nuestro mensaje de que ICE no tiene cabida en el Mundial”.

Como parte de estas actividades, se programó una reunión para ver el encuentro entre Corea del Sur y México en Fort Worth. Durante el evento, abogados de la Asociación de Abogados Mexicano-Estadounidenses ofrecerán asesoría legal gratuita y se distribuirá información sobre recursos migratorios y planes de preparación ante posibles detenciones.

“Simplemente queremos asegurarnos de que la gente sea proactiva y tenga un plan en caso de que suceda”, dijo Sandra Avalos.

Una segunda reunión comunitaria está prevista para el 19 de julio en Oak Cliff, aunque los organizadores aún no han revelado la sede.

Si bien la administración Trump ha reiterado que no habrá operativos migratorios a gran escala relacionados con los partidos, la presencia de ICE en ciudades anfitrionas como Arlington mantiene la preocupación entre algunos sectores de la comunidad inmigrante.

Las recomendaciones difundidas por los voluntarios incluyen llevar consigo el número A —utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional para identificar expedientes migratorios— y memorizar o portar los números telefónicos de familiares cercanos.

La presencia federal no se limitará al MetLife Stadium, sede principal del Mundial en la región de Nueva York y Nueva Jersey. El despliegue también abarcará zonas de concentración de aficionados, festivales oficiales y otros espacios relacionados con la organización del torneo, una situación que mantiene atentos a grupos comunitarios que buscan garantizar que los inmigrantes puedan participar en la fiesta mundialista sin temor.