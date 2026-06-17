‘Vasco’ Aguirre adelanta la alineación de México vs. Corea: ‘Edson está listo para jugar 90 minutos’

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, prepara cambios en la alineación para el México contra Corea del Sur.

A una semana de su triunfo de México 2-0 sobre Sudáfrica en la inaguración del Mundial 2026, la Selección Mexicana prepara cambios en su alineación titular para el partido en el Estadio Guadalajara, donde se jugará el México vs. Corea del Sur como parte de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre está obligado a cambiar la alineación debido a la expulsión del defensa central César Montes. Todo indica que veremos a Edson Álvarez como titular, luego de que se recuperó de una operación en el tobillo derecho que le practicaron en febrero pasado.

“Está listo para jugar los 90 minutos. Con la (tarjeta) roja de César (Montes), lo más probable es que juegue Edson de central”, adelantó el ‘Vasco’ Aguirre, al hablar sobre la alineación de México contra Corea del Sur.

Álvarez no será la única novedad que enfrentarán los coreanos. Pese a que México y Corea del Sur jugaron un partido amistoso en septiembre de 2025, se espera que Raúl Rangel, Johan Vásquez, Erik Lira y Raúl Jiménez sean los únicos jugadores que repitan en la alineación.

En aquel partido amistoso, México rescató un agónico empate 2-2, con gol de Santiago Giménez. Aquella vez, Corea del Sur puso en predicamento a la Selección Mexicana con su estilo de juego vertical.

El defensa César Montes fue expulsado en el partido de México contra Sudáfrica. (Francisco Canedo)

México busca la redención contra Corea del Sur en el Mundial 2026

Tres años y medio después de su mayor fracaso de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, la Selección Mexicana tiene la oportunidad de redimirse. En el Mundial de Qatar 2022, el conjunto azteca fue eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978, rompiendo una racha de siete clasificaciones consecutivas a octavos de final.

México enfrentará a Corea del Sur este 18 de junio en Guadalajara, buscando un triunfo que virtualmente lo clasifique a la segunda ronda del Mundial 2026.

El Tri viene de vencer cómodamente 2-0 a Sudáfrica y es líder del Grupo A del Mundial 2026, gracias a la diferencia de goles, ya que Corea del Sur derrotó 2-1 a Chequia.

Al jugar en casa, la Selección Mexicana busca emular lo hecho en 1970 y en México 1986, cuando alcanzaron los cuartos de final, su techo histórico. Debido al formato de 48 países del Mundial 2026, el equipo mexicano necesita llegar al sexto encuentro para igualar esa marca.

“No puedo pensar en el sexto partido sin jugar el segundo. Vamos paso a paso, como familia; hay que ver que todos estemos al 100% y preparar el partido en Guadalajara”, aseguró el mediocampista Erik Lira.

¿Por qué los seleccionados mexicanos tuvieron calambres contra Sudáfrica?

Javier Aguirre se dice sorprendido de que varios de los convocados de la Selección Mexicana sufrieron calambres en el partido contra Sudáfrica, situación que se atribuyó a la presión del escenario.

“Les pesó un poquito el escenario. No a todos, pero hubo a quienes sí. Afortunadamente, llegamos al área rival, nunca sufrimos atrás”, afirmó el entrenador que dirige a México por tercera vez en Copas del Mundo.

El entorno para el México vs. Corea del Sur en el Estadio Guadalajara no será muy distinto. El partido será el primer partido de México en esa sede en la historia del Mundial y miles de aficionados esperan un triunfo de los mexicanos.

Los partidos de México contra Corea del Sur en Mundiales favorecen al Tri. México se llevó la victoria en Francia 1998 (3-1) y en Rusia 2018 (2-1).

El México contra Corea del Sur se juega este 18 de junio en el Estadio Guadalajara. (Li Muzi)

¿Dónde ver el México contra Corea del Sur?

El partido se disputa este jueves 18 de juni, a las 19:00 horas y se transmite por televisión abierta, de paga y streaming.

Partido : México vs Corea del Sur

: México vs Corea del Sur Fecha : 18 de junio de 2026

: 18 de junio de 2026 Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Guadalajara

: Estadio Guadalajara Canales de transmisión: TUDN, Canal 5, ViX, Azteca Deportes y Azteca 7.

Con información de AP.