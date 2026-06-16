¡Gol de Godínez! Sheinbaum decreta home office para servidores públicos por partidos del Mundial 2026

El decreto entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió este martes un decreto que ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implementar esquemas de home office y trabajo a distancia en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, por partidos durante el Mundial 2026.

La medida busca contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial y la continuidad de los servicios públicos en las fechas en que ambas ciudades serán sede de partidos del torneo.

¿Qué días aplicaría el home office en la CDMX y Guadalajara?

En la Ciudad de México, el miércoles 17 de junio la jornada presencial concluirá a las 3:00 de la tarde, para continuar a distancia el resto del día.

El 24 de junio, la jornada laboral completa se realizará en modalidad remota o flexible.

Para la zona metropolitana de Guadalajara, el 18 de junio de 2026 toda la jornada laboral se desarrollará bajo esquemas de teletrabajo o trabajo a distancia.

El decreto, firmado también por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, exhorta además al sector privado y social a otorgar las mismas facilidades a sus trabajadores en actividades administrativas no esenciales, en los mismos días y términos.

¿Habrás clases esos días?

El gobierno federal también decretó la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior dependientes de la SEP.

En la Ciudad de México, el turno vespertino no habrá clases el 17 de junio, mientras que el 24 de junio la suspensión será total.

En Guadalajara, la suspensión aplica el 18 de junio.

¿Quiénes no podrán hacer home office?

La disposición no aplica para personal vinculado a servicios de salud, seguridad nacional, protección civil, control migratorio, aduanero, infraestructura crítica —como transporte, energía, agua y telecomunicaciones—, ni para quienes participen directamente en la organización y operación de los eventos del Mundial.

El decreto entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué partidos habrá los días de home office?

Este miércoles, las selecciones de Colombia y Uzbekistán se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México.

El jueves 18 de junio, la Selección Mexicana disputará su lugar en el Mundial 2026 contra Corea en Guadalajara.

El 24 de junio, el Tri se enfrentará contra Chequia otra vez en el Estadio Ciudad de México.