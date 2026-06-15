Jalisco suspende clases por México vs. Corea, aunque partido es en la noche; ‘godínez’ sí trabajarán

Corea del Sur comparte grupo con México en un Mundial por tercera vez en la historia.

¡El que no brinque sí va a la escuela! El Gobierno de Jalisco anunció la suspensión de las clases el próximo jueves 18 de junio por el partido México contra Corea del Sur.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, justificó la medida al destacar que esta será la primera vez que la Selección Mexicana juegue un partido mundialista en el estado.

En las Copas del Mundo que organizó en 1970 y 1986, México jugó solamente en el Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026) y en el Estadio Universitario en Monterrey.

“Las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta y, por supuesto, apoyando a la Selección Mexicana”, apuntó.

¿Trabajadores del Gobierno de Jalisco trabajarán el 18 de junio?

La respuesta es sí. Esta vez, los empleados gubernamentales no tendrá el día libre, como sí ocurrió el jueves pasado por la inauguración del Mundial 2026.

Jalisco ya recibió uno de sus cuatro juegos de la Copa del Mundo en el que Corea del Sur derrotó 2 a 1 a Chequia. El juego fue señalado por huecos en las gradas, aunque la FIFA reportó un aforo de 98.5 por ciento.

Usuarios de redes sociales y aficionados cuestionaron el número oficial de asistentes compartido por la FIFA, señalando las diferentes partes del estadio que quedaban sin ocupar durante el partido.

México y Corea del Sur se enfrentarán por el liderato del Grupo A. Quien termine en primera posición jugará en el Estadio Ciudad de México en la ronda de dieciseisavos de final. (Cuartoscuro: Fernando Carranza García)

“Las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de boletos escaneados y de espectadores presentes dentro del perímetro del estadio, en lugar de evaluaciones visuales de la ocupación de los asientos en un momento dado del partido”, compartió la FIFA en una publicación de X (antes Twitter).

El juego México contra Corea del Sur iniciará a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara. Ambas selecciones tienen 3 puntos después de sus victorias ante Sudáfrica y Chequia, respectivamente.

La lista completa de partidos en el Estadio Guadalajara es la siguiente:

República de Corea 2-Chequia 1 (Grupo A) | Jueves 11 de junio.

(Grupo A) | Jueves 11 de junio. Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K) | Martes 23 de junio | 20:00 horas.

(Grupo K) | Martes 23 de junio | 20:00 horas. Uruguay vs. España (Grupo H) | Viernes 26 de junio | 18:00 horas.

Con información de EFE