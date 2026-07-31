Examen de control de la UNAM 2026: ¿Qué aspirantes SÍ deben presentar la prueba?

El rector Leonardo Lomelí pidió disculpas a los aspirantes que ya habían obtenido su lugar en la UNAM y que tendrán que repetir su examen.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció un examen de control en el proceso de admisión 2026, esto ante el aumento sospechoso de aspirantes aprobados.

De acuerdo con Eduardo Bárzana García, integrante de la Comisión Técnica que revisó el proceso, el porcentaje de los aspirantes que superó los 100 aciertos fue de 16.3 por ciento este año. En comparación, esa cifra fue de 3.5 por ciento entre 2021 y 2025.

Por ello, la Comisión Técnica de la UNAM recomendó que los siguientes aspirantes pasen a un examen de control que se hará de manera presencial en una fecha todavía por conocerse.

Los aspirantes que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026 mediante el examen original. Los aspirantes que obtuvieron en el examen de admisión 2026 un número de aciertos igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

El grupo de expertos consideró que con esta decisión, se da oportunidad a los aspirantes que posiblemente no obtuvieron un sitio en la UNAM por las ‘trampas’ hechas por otros solicitantes.

Los lugares de ingreso a la UNAM serán asignados con base en los resultados del examen de control, puntualizaron.

Estas fueron las ‘trampas´el examen 2026 de la UNAM

La Comisión Técnica informó que se canceló 2 por ciento de los más de 158 mil exámenes del proceso de admisión 2026 al detectarse una serie de ‘trampas’ entre las que estuvieron.

Suplantación de identidad, es decir, una persona hizo el examen en lugar del aspirante inscrito ante la UNAM.

Uso de teléfonos celulares.

La ayuda de personas que estaban con el aspirante al momento de realizar el examen de admisión.

Admisión a la UNAM 2026: ¿Cómo será el examen de control?

A diferencia de la prueba anterior, los aspirantes convocados por la UNAM harán este examen de manera presencial en una sede aún por definirse.

El doctor Eduardo Bárzana García detalló que el examen de control tendrá “versiones diferentes que resulten suficientes para el número de turnos y aspirantes”.

La Comisión Técnica subrayó que el examen de control se hará “a la brevedad” dada la cercanía con la fecha del inicio de clases, que en el calendario de la UNAM sigue fijado para el próximo lunes 10 de agosto.