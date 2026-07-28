Examen de ingreso a la UNAM 2026: Comisión dará posible solución esta misma semana

La crisis por los resultados del examen de admisión de la UNAM podría tener solución esta semana, informó la Comisión Técnica.

La crisis por los resultados del examen de la UNAM 2026 podría tener una solución entre este martes 28 de julio y el domingo 2 de agosto, informó la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

Un día después de que el rector Leonardo Lomelí señaló que la UNAM no permitirá que “el acceso se vea afectado por algún tipo de ayuda” y luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México desmintió la versión de que el examen de ingreso 2026 se vaya a repetir, como lo señala un comunicado falso, la Comisión Técnica informó que “comenzó a trabajar de manera inmediata con la información proporcionada por la administración”.

Además, los 16 integrantes de la Comisión Técnica solicitaron a diferentes instancias de la propia Universidad las evidencias consideradas relevantes para su análisis con el objetivo de profundizar en la investigación de lo ocurrido.

“Consciente de la urgencia, esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad”, señala el comunicado emitido por la UNAM la tarde de este martes 28 de julio.

El comunicado fue firmado por el doctor Eduardo Bárzana García, quien se desempeña como presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

¿Se va a repetir el examen de admisión de la UNAM 2026?

Horas antes del comunicado de la Comisión Técnica que revisa el proceso de ingreso a la UNAM 2026, la Universidad desmintió las versiones sobre la repetición del examen de ingreso de este año. Dichas versiones circularon en redes sociales.

A través de una publicación en sus perfiles oficiales de redes sociales, la Universidad hizo un llamado a los aspirantes a la UNAM a no difundir información falsa.

Además, insistió en que cualquier anuncio relacionado con el proceso de ingreso 2026 a la UNAM será publicado a través de sus canales institucionales.

“Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad”, señaló la máxima casa de estudios.

La UNAM publicó el desmentido luego de que una imagen ee hizo viral, tras la cancelación de las inscripciones a la licenciatura de la UNAM.

El mensaje falso señalaba que la Universidad había detectado anomalías y presuntas trampas durante el proceso de aplicación del examen para el ciclo escolar 2026-2027/1, por lo que supuestamente se realizaría una nueva evaluación; sin embargo, hasta ahora la UNAM no ha dado a conocer las medidas que se tomarán luego de las irregularidades detectadas.