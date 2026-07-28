‘Pausas para ir al baño’: Experto en tecnología explica ‘trampas’ durante examen de admisión de la UNAM

Aspirantes se manifestaron conta las trampas y fraude en el examen de admisión en línea de la UNAM.

Las ‘pausas’ para ir al baño fueron una de las ‘trampas’ detectadas por un experto en tecnología durante el examen de admisión de la UNAM 2026. Dicha situación derivó en una crisis que llevó a la Universidad Nacional a suspender las inscripciones para los alumnos de nuevo ingreso a licenciatura.

“En estas pausas para ir al baño lo que hacían era aprovechar ese tiempo para recibir preguntas y respuestas que con estas plataformas se obtienen en cuestión de segundos”, explicó Emilio Saldaña, especialista en tecnología, en entrevista con Azucena Uresti.

El experto también mencionó otras de las ‘trampas’ con las que estudiantes simularon hacer el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como las maneras en las que se utilizó la Inteligencia Artificial (IA).

“Usaron una cámara 360 que cuando graba, graba todo lo que está viendo alrededor, pero estaba configurada de tal forma que solo grababa al estudiante, entonces en frente del estudiante está alguien contratado y resolviendo el examen simultáneamente”, agregó.

¿Qué otras trampas se utilizaron en el examen de la UNAM?

Además de las ‘trampas’ mencionadas, también está la posibilidad de que los aspirantes de la UNAM hayan usado la IA para solicitar las respuestas del examen y obtenerlas en tan solo unos segundos.

“Hay varias aplicaciones que permiten que al momento de una conversación se graba y genera resúmenes, o si son preguntas se generan respuestas en tiempo real. La otra es escribir las pregutnas que te compraron y tener las respuestas con tiempo de anticipación”, explicó el especialista.

Otro de los posibles métodos fue utilizar ruidos externos o supuestas fallas técnicas como distractores para aprovechar esos momentos y solicitar las respuestas.

‘Estudiantes utilizaron examen en línea de la UNAM para hacer trampa’

Saldaña lamentó que el primer examen en línea que aplica la UNAM para su ingreso a licenciatura haya sido para mostrar las trampas en dicho proceso, pero también remarcó que se evidenció un esquema de corrupción.

“Entonces son la forma de engañar incluso hasta medio rupestres, muy básicas, pero que lograron de alguna forma darle la vuelta al sistema. Destapa una red de corrupción muy aceitada para proveer con anticipación las preguntas y todo el proceso de venta que esto implicó”, apuntó.

Lo preocupante, según el especialista, es que los aspirantes utilicen dichos ‘vacíos’ para garantizar un lugar en una carrera en la que se dedicarán toda la vida.

“Fueron rápidos para contestar el examen y con una precisión increíble. Estamos hablando de exámenes como los de medicina, no es gente que quieras que en la plancha antes de operarte le pregunte a ChatGPT”, agregó.

Sin embargo, Emilio Saldaña también destacó la formación del comité de la UNAM para evaluar la situación sobre el tema.

“La UNAM está respondiendo con seriedad ante este evento porque está integrada por áreas brillantes y hay esperanza en los resultados que puedan compartir y la decisión que puedan tomar al respecto”, aseguró el especialista.