Jirafa Oldie muere por un accidente en Zoológico de León, Guanajuato

El Zoológico de León lamentó el fallecimiento de la jirafa Oldie en sus instalaciones por un accidente.

La jirafa reticulada Oldie, uno de los ejemplares más emblemáticos del Zoológico de León, murió luego de sufrir un accidente dentro del albergue, tras lo cual tuvo una broncoaspiración, informó la directora del parque Diana Karen Casillas.

Según un comunicado compartido por el Zoo León, Oldie intentó alcanzar la vegetación que estaba fuera del área de exhibición de las jirafas, por lo que quedó atorado y luego cayó al sueño.

“Se considera como principal hipótesis diagnóstica una broncoaspiración de contenido ruminal como causa inmediata de muerte; no obstante, esta información deberá ser confirmada mediante el estudio de necropsia”, señaló el texto publicado el 26 de julio.

La jirafa Oldie tenía más de 20 años de edad. La directora del zoológico, Diana Casillas, publicó un breve video donde también explicó cómo ocurrió la muerte del ejemplar.

La funcionaria explicó que el ejemplar intentó alcanzar un árbol, pero una de sus patas quedó atorada y eso provocó su caída. Las maniobras para reincorporar a la jirafa fueron complicadas debido a que pesaba más de una tonelada.

Casillas explicó que, tras el incidente, Oldie tuvo una regurgitación ruminal, proceso en el que el contenido del rumen pasó a la tráquea y ocasionó una broncoaspiración, lo cual llevó a su fallecimiento.

La jirafa reticulada como Oldie fue catalogada como una especie en peligro de extinción por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De acuerdo con medios locales, la regidora Norma Zúñiga solicitó la realización de una evaluación externa tras la muerte de la jirafa Oldie, para verificar la versión oficial de que murió por broncoaspiración, luego de que se pensara que murió electrocutada por una valla de seguridad.

Los restos del ejemplar serán depositados en una fosa dentro del parque y el Zoológico de León notificará el caso a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).