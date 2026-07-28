¿Se venció tu plazo? Esto pasará con tu línea telefónica si no la registraste por dígito

Las líneas de prepago son las que deben apegarse al calendario para cumplir con el registro de números cellulares.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones explicó qué ocurre si un usuario no registra su línea telefónica en la fecha que le corresponde según el dígito, de acuerdo con el calendario.

“Si tu número termina en cero, por ejemplo, tu plazo vence el 15 de agosto. Lo que ocurre a partir de esa fecha es que los usuarios tendrán un periodo de 72 horas o la opción de registrar la línea al realizar una recarga”, explicó José Merino, titular de la Agencia, durante la conferencia ‘mañanera’.

Merino agregó que hasta el momento van 68 millones de líneas telefónicas registradas y recordó que son las empresas de telefonía las que resguardan los datos personales como nombre y CURP de la persona titular.

“Se tomó la decisión de mantener el registro en los meses siguientes a partir del último dígito de cada número”, enfatizó el titular de la Agencia de Transformación.

¿Qué sabemos del registro para líneas telefónicas con plan?

José Antonio Merino agregó que las líneas que tienen un plan telefónico ya no tienen que hacer el registro debido a que este se realizó de manera automática.

“Todas las líneas de pospago ya están vinculadas, es decir, las que tiene un plan porque al momento de contratarlo se hace el registro”, explicó.

Hace casi un mes, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que se amplió el plazo para el registro de las líneas telefónicas por lo que este vencerá hasta el próximo 31 de diciembre, según el nuevo calendario.

“Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico. Así, se establece un calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica”, informó la CRT.

Así queda el calendario para el registro de líneas telefónicas

Con el registro de líneas telefónicas se tiene el objetivo de eliminar el anonimato y combatir delitos como fraude y extorsión telefónica al adquirir un chip sin identificación.

El nuevo calendario para las líneas de prepago establece que los plazos obligatorios para hacer el registro comienzan en agosto y con el último dígito del número telefónico que comience en cero. Así queda el calendario:

Agosto: Números telefónicos que terminan en cero y uno.

Números telefónicos que terminan en cero y uno. Septiembre: Números telefónicos que terminen en dos y tres.

Octubre: Números telefónicos que terminen en cuatro y cinco.

Números telefónicos que terminen en cuatro y cinco. Noviembre: Números telefónicos que terminen en seis y siete.

Diciembre: Números telefónicos que terminen en ocho y nueve.

“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas telefónicas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo. Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles)”, refirió la CRT a través de un comunicado.