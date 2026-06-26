Registro de líneas móviles en México: Amplían plazo para vinculación y escalonarán proceso

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles, sustituyendo la fecha del vencimiento del próximo martes 30 de junio, y en su lugar estableció un calendario de vinculación escalonada a la Clave Única de Registro de Población (CURP) con vencimientos de entre el 15 de agosto hasta el 31 de diciembre de este año, dependiendo del último dígito de los usuarios de telefonía.

“Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico. Así, se establece un calendario para que, entre agosto y diciembre, cada usuario realice la vinculación de su línea ante su empresa telefónica”, informó la CRT en un comunicado.

En en caso de las líneas de pospago, es decir quienes pagan algún plan mensual, se señaló que éstas no requieren realizar un nuevo trámite debido a que se encuentran asociadas a una identidad desde el momento de su contratación, por lo que su vinculación es automática.

De acuerdo con el último reporte del organismo regulador, a la fecha se han vinculado 63 millones de líneas telefónicas, es decir alrededor de 43 por ciento de los cerca de 144 millones de usuarios de telefonía celular.

Según la CRT, se calcula que de los 63 millones de líneas móviles que cumplieron con el registro, 40.2 millones corresponden al segmento de prepago y 22.8 millones al de pospago.

El gobierno ha insistido en que esta medida de vinculación de la CURP al número telefónico móvil busca eliminar el anonimato en el uso de chips telefónicos para combatir delitos como el fraude y la extorsión, alineando a México con las prácticas internacionales vigentes en 166 países que exigen identificación para adquirir tarjetas SIM.

“Con esta medida, México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, y se suma a esta práctica internacional vigente en 166 países”, afirmó el órgano regulador de las telecomunicaciones.

El nuevo calendario para las líneas de prepago organiza los plazos obligatorios según el último dígito del número telefónico. Los números que terminan en 0 y 1 vencen en agosto; los que terminan en 2 y 3 en septiembre; 4 y 5 en octubre; 6 y 7 en noviembre; y finalmente, los terminados en 8 y 9 en diciembre.

En todos los casos, el plazo vence los días 15 o 30/31 de su respectivo mes, avanzando en orden numérico estricto del 0 al 9 desde mediados de agosto hasta fin de año.

“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas telefónicas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo. Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles)”, refirió la CRT.

(El Financiero)

Insisten en suspender servicio si no registras tu línea

Durante el periodo de suspensión, los dispositivos afectados solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, centros de atención ciudadana y a su propia compañía telefónica, además de quedar habilitados únicamente para la recepción de alertas sísmicas.

Los servicios de llamadas, mensajes de texto y datos móviles se restablecerán en su totalidad de forma inmediata una vez que el usuario concrete la vinculación de la línea móvil.

“Se reitera que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación”, detalló la Comisión.

Las empresas telefónicas únicamente asociarán el nombre y la CURP del usuario al número celular, eliminando cualquier otro tipo de documento o imagen utilizado durante el proceso de validación.

“En caso de que una línea telefónica se vea involucrada en la comisión de un delito, las autoridades competentes podrán requerir dicha información a las empresas telefónicas conforme a las disposiciones y formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, apuntó la CRT.

Usuarios desconfían del registro de líneas móviles

Cabe destacar que la resistencia de los usuarios responde al temor por la seguridad de los datos personales en un país con antecedentes frecuentes de filtraciones, como la reciente exposición de claves CURP en plataformas de programas sociales. Organizaciones civiles advierten que el modelo actual carece de garantías claras sobre el almacenamiento y acceso a la información.

Además, el Estado ha delegado el riesgo reputacional y operativo en las empresas de telecomunicaciones, responsabilizándolas del resguardo de los datos sensibles.

Por otra parte, la flexibilización de la CRT para permitir que las operadoras vinculen automáticamente las líneas de pospago con datos contractuales previos ha generado críticas.