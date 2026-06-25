¿Pierdes tu número para siempre?: Esto pasa si no registras tu linea en la fecha que te toca

La CRT dio a conocer un calendario de registro con las nuevas fechas límites para las líneas telefónicas.

Luego de que se anunció la prórroga para el registro de tu línea telefónica, todavía hay tiempo de realizar el trámite, según anunció la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La Comisión también advirtió de las consecuencias en caso de no cumplir el proceso en el plazo establecido.

La CRT dio a conocer un calendario y aseguró que tras la nueva fecha límite establecida para cada usuario, la línea quedará suspendida.

En caso de no completar el registro de tu línea móvil, la compañía suspenderá tu servicio hasta 72 horas después de que haya vencido el plazo.

Sin embargo, luego de concluir con el trámite será restablecido el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles.

¿Cuál es la nueva fecha límite para el registro de líneas telefónicas?

La CRT dio a conocer un calendario de registro de las líneas celulares que es de acuerdo con el último dígito de tu número celular y queda de la siguiente forma:

15 de agosto: Terminación 0.

31 de agosto: Terminación 1.

Terminación 1. 15 de septiembre: Terminación 2.

30 de septiembre: Terminación 3.

Terminación 3. 15 de octubre: Terminación 4.

31 de octubre: Terminación 5.

Terminación 5. 15 de noviembre: Terminación 6.

30 de noviembre: Terminación 7.

Terminación 7. 15 de diciembre: Terminación 8.

31 de diciembre: Terminación 9.

“Cada número telefónico debe estar a nombre de una persona, a fin de eliminar el anonimato que ha permitido que la delincuencia cometa delitos como fraude o extorsión”, dice la CRT en un comunicado.

Hasta el último corte, al menos 63 millones de líneas ya cumplieron con su registro. Sin embargo, todavía faltan alrededor de 80 millones de líneas por completar el proceso.

¿Qué pasa si mi línea queda suspendida por no registrarla?

A los usuarios que no completen el proceso de registro de línea telefónica se les suspenderá el servicio, advirtió la CRT.

Lo anterior quiere decir que no será posible recibir mensajes SMS ni vía WhatsApp, tampoco hacer o recibir llamadas. Las únicas llamadas que funcionarán son a:

Números de emergencia.

Servicios de atención.

Al operador de la línea.

Para recibir alertas sísmicas.

Con este proceso se busca crear un padrón de identidad en la telefonía móvil nacional para inhibir el anonimato en servicios de prepago, transformando las reglas de operación para las empresas del sector y reconfigurando los derechos de conectividad de los usuarios en el territorio mexicano.

El argumento es que con el uso de tarjetas SIM de manera anónima es aprovechado por el crimen organizado para cometer delitos como extorsión, fraude y secuestros virtuales.

Sin embargo, el proceso también está marcado por la desconfianza de ciudadanos al entregar a las empresas datos personales como identificación oficial y CURP.