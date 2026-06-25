⁠Kenia Os en la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026: Dónde, a qué hora y todo sobre su show case

Kenia Os tendrá una participación especial en la marcha LGBT+ 2026 en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en la Ciudad de México tendrá una invitada especial, se trata de la cantante Kenia OS será coronada como Reina del Pride CDMX, un reconocimiento que cada año se entrega a una personalidad que ha mostrado apoyo y cercanía con la diversidad sexual.

La intérprete de ‘Malas decisiones’ encabezará parte de las actividades de la edición número 48 de la movilización, donde miles de personas saldrán a las calles para celebrar la diversidad, exigir el respeto a los derechos de la comunidad LGBT+ y conmemorar la lucha por la igualdad.

A través de redes sociales se difundió el cartel oficial de su participación, donde se confirmó la fecha y el punto en el que recibirá la corona como Reina del Pride, uno de los momentos más esperados por sus seguidores.

Kenia Os va a estar en la marcha LGBT+ de la CDMX. (Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

¿Dónde y cuándo coronan a Kenia Os como Reina del Pride 2026?

Kenia Os será coronada como Reina del Pride CDMX el próximo sábado 27 de junio de 2026 en un show case.

De acuerdo con el cartel difundido por los organizadores, la ceremonia se realiza sobre Eje Central, a la altura del Palacio de Bellas Artes, uno de los puntos emblemáticos por donde recorrerá la Marcha del Orgullo LGBT+.

La cantante participará en las actividades oficiales del Pride antes de integrarse a la movilización junto con miles de asistentes que recorrerán las principales avenidas de la capital del país.

Aunque los organizadores no han dado a conocer la hora exacta de la coronación, se espera que ocurra durante el desarrollo del evento el cual comienza entre las 11:00 y las 11:30 a.m.

Con este reconocimiento, la cantante mexicana Kenia Os se suma a la lista de artistas que han acompañado al movimiento LGBT+ y que han sido distinguidos por su cercanía con la comunidad.

Los famosos que van a acudir a la Marcha LGBT+ 2026 en CDMX

Como ocurre cada año, la Marcha del Orgullo reune a distintas figuras del espectáculo, creadores de contenido, activistas e influencers.

Entre los nombres confirmados destaca Kenia OS, quien será la encargada de recibir la corona como Reina del Pride 2026.

Además, se espera la participación de Alfredo Adame, Sandra Cuevas, Niurka Marcos y Verónica Castro, quien será reconocida por su carrera artística. Estos son algunos de los famosos confirmados para la marcha:

Alejandra Ávalos

Regina Orozco

Lupita TikTok

Vanessa Labios 4K

Imelda Tuñón

La actriz Verónica Castro va a estar en la Marcha del Orgulo LGBT+ 2026 en CDMX. (Foto: Cuartoscuro)

Horarios, ruta y lo que debes saber de la Marcha LGBT+ en CDMX

La Marcha del Orgullo LGBT+ de la Ciudad de México se llevará a cabo el sábado 27 de junio la convocatoria para la concentración es a las 10:00 a.m. y se esper que la salida de los contingentes comience entre las 11:00 y las 11:30 a.m. aunque los horarios pueden variar dependiendo de la organización y del avance de los participantes.

La movilización comenzará en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, para avanzar por esta avenida hasta incorporarse a Avenida Juárez, continuar por Eje Central Lázaro Cárdenas y concluir en el Zócalo capitalino, donde se realizan actividades culturales y presentaciones musicales.

Las autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de seguridad y movilidad, por lo que se prevén cierres viales en Paseo de la Reforma, Juárez, Eje Central y calles del Centro Histórico.