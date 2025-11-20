Kenia Os lanza su primer perfume: ¿Cómo es la nueva fragancia y cuánto cuesta?

Kenia Os aseguró que su perfume tiene un aroma con el cual se siente profundamente identificada. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Unsplash/ Cuartoscuro)

¿Quieres oler como ‘una diosa, fina y elegante’? Entre todos los perfumes que hay en el mercado, una de las alternativas con las cuales cuentas es la nueva fragancia de la cantante Kenia Os: K OS Muse.

Se trata del primer perfume que desarrolla la cantante de ‘Tommy & Pamela’, una fragancia que de acuerdo con la descripción de la misma artista te hará llevar un aroma “fino, seductor y sensual”.

“Es un olor con el cual me siento muy identificada”, comentó Kenia Os, la cantante y youtuber mexicana, al anunciar el lanzamiento de K OS Muse, una fragancia que debutó este 20 de noviembre.

¿Cómo es el perfume de Kenia Os?

La fragancia de la intérprete de ‘Malas decisiones’ forma parte de K Os Essence, una marca en la cual trabajan expertos en el desarrollo de perfumes junto a la cantante, quien no solo es la imagen principal de la firma.

“Kenia Os está profundamente involucrada en el proceso creativo, aportando su visión única y pasión por la excelencia”, explican en el sitio web de K Os Essence; por ahora, el perfume es el único producto que han lanzado.

Kenia Os afirmó que su perfume te hará oler como 'una diosa, fina y elegante’. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque la botella de K OS Muse tiene una estética minimalista y moderna, al no tener demasiados detalles en el exterior, está cargada de personalidad con los tonos vino, café rojizo y dorados con los que cuenta.

La caja en donde se guarda el perfume mantiene la misma elegancia que la botella: es simple, lisa de color vino con letras doradas, dándole un toque sofisticado, pues la artista cuidó cada uno de los detalles.

¿A qué huele el nuevo perfume de Kenia Os?

El perfume de Kenia Os cuenta con notas iniciales de cardamomo, el cual aporta un olor cítrico y cálido que a menudo es descrito como picante, el cual se complementa a la perfección con el toque de chile rojo que, de acuerdo con el sitio web del perfume, despierta los sentidos.

Una vez que aplicas el perfume, podrás apreciar el caramelo, un olor cálido y reconfortante que contrasta con las notas de sal, las cuales aportan carácter, pero al mismo tiempo contrastan con las fragancias cítricas y amaderadas.

Nada es casualidad, ya que como parte de las notas finales de perfume te darás cuenta de que también tiene toques de vainilla, tabaco y cashmere wood, lo que le confiere al perfume esa elegancia y sofisticación de la cual hablaba Kenia Os.

El perfume de Kenia Os cuenta con notas de chile, vainilla y madera. (Foto: Captura de pantalla)

El conjunto de todas estas notas busca ofrecer una experiencia envolvente, que va bien con cualquier persona al ser una “a mezcla dulce y neutra”, pero que al mismo tiempo tiene una enorme personalidad.

Además, es posible que el perfume no huela igual en todos, ya que K Os Essence afirma en su sitio web que la fragancia tiene “notas cálidas que evolucionan sobre la piel, revelando una identidad única en cada persona”.

El consejo para aprovechar al máximo el perfume y prolongar su duración, es colocarlo en puntos del pulso: cuello, muñecas y detrás de las orejas.

¿Cuánto cuesta K OS Muse, el nuevo perfume de Kenia Os?

El perfume de Kenia Os ya salió a la venta, el costo por una botella de 100 mililitros es de mil 49 pesos. Por ahora no se ha anunciado alguna otra presentación de la fragancia.

Aunque el perfume se puso en venta este 20 de noviembre ya se agotó en la página oficial de K Os Essence, por lo que tendrás que esperar si deseas pedirlo. La fragancia también está en algunas tiendas de Ulta Beauty, pero está sujeta a disponibilidad.

Si deseas, puedes registrarte para que se te mande una notificación una vez que se vuelva a reabastecer el stock y se realizan envíos a todo México.