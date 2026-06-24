¡Con Julión Álvarez y Alfredo Olivas! Lo que debes saber del concierto gratis de Alejandro Fernández en La Minerva

La agenda cultural que acompaña al Mundial 2026 en Guadalajara vive uno de sus eventos más esperados: el concierto gratis de Alejandro Fernández en La Minerva, un espectáculo que busca reunir a miles de personas en uno de los puntos más representativos de la capital jalisciense.

El partido México vs. Chequia se disputa este 24 de junio a las 7:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México, pero la fiesta sale a las calles en puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia y Glorieta La Minerva, donde además se han llevado a cabo encuentros de aficionados y transmisiones públicas de partidos.

¿Cuándo y a qué hora será el concierto de Alejandro Fernández en La Minerva?

La Serenata Más Grande del Mundo comienza este jueves 24 de junio a las 21:00 horas en la Glorieta La Minerva. El show tiene una duración aproximada de dos horas.

Alejandro Fernández ha tenido presencia en momentos relevantes del torneo: el pasado 11 de junio participó en la ceremonia inaugural celebrada en el Estadio Ciudad de México, donde interpretó el Himno Nacional Mexicano.

Alejandro Fernández cantó el Himno Nacional en la inauguración del Mundial. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Quiénes son los invitados del concierto de Alejandro Fernández en Guadalajara?

Además de la actuación principal de Alejandro Fernández, el espectáculo contempla a artistas invitados vinculados al regional mexicano:

Julión Álvarez.

Alfredo Olivas.

Alex Fernández.

Camila Fernández.

Durante una rueda de prensa, Alejandro Fernández relató cómo invitó a Julión Álvarez: “Le platiqué de la serenata y le dije que también en él vive Jalisco… y que los tapatíos lo quieren mucho. Le comenté que estaría muy padre que me acompañara en este magno evento”.

El repertorio incluye canciones representativas de distintas etapas de la carrera del hijo de Vicente Fernández, desde temas de regional mexicano hasta algunos de sus éxitos en el género pop y colaboraciones recientes.

Asimismo, adelantó que existe la posibilidad de interpretar junto con Alfredo Olivas el tema 'Cobijas ajenas’, colaboración que ambos artistas grabaron recientemente.

El cantante aseguró que atraviesa una etapa importante de su trayectoria profesional: “Cada que me preguntan esto puedo presumir que estoy en mi mejor momento”.

Sobre los proyectos que prepara para el futuro, explicó que trabaja en un nuevo álbum que combinará elementos de la música mexicana con una visión internacional: “Va a ser un disco muy importante en mi carrera”, señaló. “Va a ser mexicano, pero también con el rollo de experimentar y muy internacional”.

La Minerva ha sido punto de encuentro de aficionados en el Mundial. FOTO: CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO.COM (César Gómez Reyna)

Cierres viales por el concierto en La Minerva

Quienes planean acudir al evento deben tomar en cuenta las modificaciones a la circulación que se implementarán en los alrededores de La Minerva. Las afectaciones se concentrarán principalmente en:

Avenida Ignacio L. Vallarta.

Los carriles que rodean directamente La Minerva.

Conexiones con Avenida Adolfo López Mateos.

Golfo de Cortés y vialidades cercanas.

Además, se prevén cortes a la circulación sobre avenida Vallarta en el tramo comprendido entre Juan Palomar Arias y Yaquis.

Para reducir afectaciones a la movilidad, las autoridades sugirieron utilizar algunas rutas alternas. Entre ellas destacan:

Avenida Niños Héroes.

Avenida Hidalgo.

Avenida Lázaro Cárdenas.

Avenida Inglaterra.

Se recomienda utilizar sistemas de transporte público para facilitar el acceso a la zona del evento. La Secretaría de Transporte informó que algunas rutas modificarán temporalmente sus recorridos, por lo que los usuarios deberán consultar los ajustes antes de salir de casa.

CDMX también tendrá conciertos gratuitos

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció conciertos gratuitos tras el partido entre México y Chequia.

Las presentaciones se realizarán en tres puntos de la capital:

Ángel de la Independencia.

Fuente de la Diana Cazadora.

Monumento a la Revolución.

Los conciertos inician a las 21:00 horas y concluirán a la 1:00 de la madrugada.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, los espectáculos incluyen presentaciones de mariachis y sonideros como parte de los festejos vinculados al Mundial.

Con ello, tanto Guadalajara como la Ciudad de México contarán con eventos musicales gratuitos que acompañarán las actividades deportivas de la Copa del Mundo y ofrecerán espacios de convivencia para aficionados y visitantes.