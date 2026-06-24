Marchas ‘amenazan’ HOY al partido México vs. Chequia: ¿A qué hora inician y qué calles cerrarán en CDMX?

¡Será un caos la CDMX! Los aficionados que planean asistir este miércoles 24 de junio al partido entre la Selección Mexicana y República Checa en el Estadio Ciudad de México deberán tomar precauciones, ya que al menos tres movilizaciones están programadas y tendrán como destino las inmediaciones del recinto deportivo.

Se prevé que las protestas generen afectaciones viales, principalmente sobre Calzada de Tlalpan y las principales vías de acceso al Estadio CDMX, por lo que las autoridades recomiendan anticipar traslados y considerar rutas alternas.

¿A qué hora inician las marchas que van al Estadio Ciudad de México HOY 24 de junio?

La primera movilización está convocada para las 12:00 horas por integrantes del movimiento “Queremos Trabajo Digno”, quienes partirán desde la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro rumbo al Estadio Ciudad de México.

Los manifestantes exigirán una audiencia con la Jefa de Gobierno de la CDXM, Clara Brugada, para demandar basificación y derechos laborales plenos para trabajadores de distintos organismos de la Ciudad de México.

Entre sus principales exigencias destacan aumentos salariales, acceso a servicios de salud, jubilaciones dignas, reinstalación de trabajadores despedidos injustificadamente y mejores condiciones laborales.

El contingente estimado es de alrededor de 120 personas y no se descarta la incorporación de otras organizaciones sociales.

Defensores de animales marcharán HOY al Estadio Ciudad de México

Más tarde, a las 15:00 horas, integrantes de la Organización Perro MX se concentrarán en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro para trasladarse también hacia el Estadio Ciudad de México.

La protesta, denominada “¡No Hay Mundial Sin Franciscanos!”, busca exigir la devolución de los animales que fueron retirados del Refugio Franciscano durante un operativo realizado en enero pasado.

Los organizadores anticipan la participación de unas 25 personas y advirtieron que podrían desplazarse hacia alguna de las sedes donde se transmita el encuentro entre México y República Checa.

Colectivos de búsqueda se movilizarán HOY al Estadio Ciudad de México

La última marcha del día está prevista para las 16:00 horas y será encabezada por madres buscadoras, es decir, el colectivo “Buscando a Olin Hernando Vargas Ojeda”, que partirá desde la estación Textitlán del Tren Ligero con dirección al estadio.

Bajo el lema “Marcha por la Dignidad y el Respeto a las Familias Buscadoras”, exigirán una disculpa pública por las descalificaciones que, aseguran, han enfrentado las familias de personas desaparecidas, además de reconocimiento y respeto a su labor.

La movilización contará con el respaldo del Contingente Antimundialista y podría sumar a otros colectivos y organizaciones sociales. Se prevé la asistencia de aproximadamente 60 personas.

¿Qué calles estarán cerradas HOY rumbo al Estadio Ciudad de México?

Las principales afectaciones en las calles de CDMX se registrarán en:

Calzada de Tlalpan.

Avenida Antonio Delfín Madrigal.

Circuito Escolar y vialidades de Ciudad Universitaria.

Zona de Santa Úrsula Coapa.

Accesos al Estadio Ciudad de México.

Estaciones del Metro General Anaya y Universidad, así como el Tren Ligero en la zona sur de la capital.

Ante este panorama, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, anunció que él personalmente estará atendiendo a colectivos y distintos grupos de manifestaciones.

Por esta razón, prometió un diálogo con los manifestantes para prevenir posibles bloqueos, por lo que se instalarán distintos puntos de atención en los alrededores del Estadio Ciudad de México y serán los siguientes:

Avenida del Imán Gran Sur.

Santo Tomás Avenida Santa Úrsula.

Estaciones Textitlán y El Vergel.

y El Vergel. Periférico Circuito Azteca.

Entrada Principal del Estadio CDMX.

Renato Leduc.

Estación General Anaya del Metro.

del Metro. Estación del Metro Taxqueña.

Estaciones La Virgen y Xotepingo.

y Xotepingo. Avenida Acoxpa.

En los módulos habrá personal de la subsecretaría de Concertación Política y Prevención y de la Comisión de Búsqueda de personas.