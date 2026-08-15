México por el boleto a los Olímpicos en flag football: ¿Dónde ver EN VIVO los partidos femenil y varonil?

El Mundial de Flag Football 2026 entrega dos boletos por rama a las selecciones mejor ubicadas, sin contar a Estados Unidos. Esta condición mantiene con vida a México pese a sus derrotas en semifinales. [Fotografía. ChatGPT]

¡A un triunfo de hacer historia! Las selecciones mexicanas de flag football femenil y varonil buscan este domingo su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la disciplina debutará dentro del programa olímpico.

México llegó con sus dos representativos hasta las semifinales del Mundial de Flag Football 2026, que se realiza en Düsseldorf, Alemania; sin embargo, ambos quedaron fuera de la pelea por el título este sábado 15 de agosto.

El equipo varonil cayó en un cerrado encuentro 42-40 frente a Estados Unidos, mientras que la selección femenil fue superada 20-6 por Canadá. Ahora, México jugará los partidos por la medalla de bronce con la posibilidad de asegurar su pase a la justa olímpica.

¿Cuándo y dónde ver a México por el boleto a Los Ángeles 2028?

Las dos selecciones mexicanas regresan al campo este domingo 16 de agosto para los partidos por el tercer lugar del Mundial. El equipo varonil será el primero en entrar en acción contra Canadá, mientras que la femenil enfrentará a Gran Bretaña.

El Mundial de Düsseldorf entrega dos boletos por rama a las selecciones mejor ubicadas, sin contar a Estados Unidos. Esta condición mantiene con vida a México pese a sus derrotas en semifinales.

Las selecciones que no obtengan plaza en Düsseldorf podrán continuar el proceso en los campeonatos continentales de 2027. Los mejores equipos, aun sin boleto, avanzarán a la Olympic Q-Series de 2028, donde se repartirán las últimas tres plazas por rama.

¿Cómo llega México varonil al partido contra Canadá?

México llegó a las rondas de eliminación directa con la posibilidad de conseguir uno de los boletos olímpicos. En los cuartos de final enfrentó a Panamá y se impuso 33-19, resultado que lo colocó entre los cuatro mejores del torneo.

El siguiente obstáculo fue Estados Unidos, ganador de los últimos cinco campeonatos mundiales. La semifinal se convirtió en un intercambio de anotaciones y México mantuvo posibilidades hasta el cierre, pero el conjunto estadounidense terminó llevándose la victoria por 42-40.

La diferencia de apenas dos puntos dejó al representativo mexicano fuera de la final, aunque todavía con posibilidades de conseguir el boleto olímpico ante Canadá en el duelo por el bronce.

¿Cómo llega México femenil al partido contra Gran Bretaña?

La selección femenil, encabezada por Diana Flores, llegó al Mundial como número uno del ranking internacional y después de conquistar el oro en The World Games 2025.

México protagonizó uno de los encuentros más cerrados de los cuartos de final frente a España. El conjunto nacional llegó a tener ventaja de 20-6, pero las españolas reaccionaron y dieron vuelta al marcador hasta colocarse 26-20. En el último minuto, Andy Martínez consiguió el touchdown del empate y Silvia Contreras concretó el punto adicional que sentenció el 27-26.

Sin embargo, Canadá frenó el paso mexicano en semifinales. La defensa canadiense limitó a una de las ofensivas más peligrosas del torneo y se llevó la victoria por 20-6, resultado con el que avanzó a la final y consiguió su boleto a Los Ángeles 2028.

Los Ángeles 2028 marcará la primera aparición del flag football en unos Juegos Olímpicos. El torneo contará con seis selecciones en cada rama y planteles de 10 jugadores, aunque los partidos se disputarán bajo el formato de 5 contra 5.

Estados Unidos ya tiene asegurada su participación como anfitrión, y el Mundial de 2026 entregará otros cuatro boletos: dos para la competencia varonil y dos para la femenil. Los tres lugares restantes de cada rama se definirán mediante el proceso que culminará con la Olympic Q-Series en 2028.