Fiscalía halla toma clandestina de huachicol en parque industrial de Santa Catarina, Nuevo León

Un nuevo operativo federal volvió a poner a Nuevo León bajo la lupa por el presunto robo y tráfico de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República (FGR) localizó una presunta toma clandestina de hidrocarburo dentro de un parque industrial de Santa Catarina.

La movilización se concentra en una bodega del Parque Industrial KOR, ubicada sobre la avenida Sierra San Miguel, en su cruce con la carretera a Saltillo, donde elementos de la Fiscalía General de la República realizaron un cateo ante el presunto hallazgo de una conexión utilizada para la extracción ilegal de algún tipo de hidrocarburo.

De acuerdo con información preliminar, las investigaciones se habrían originado tras una denuncia anónima que alertó sobre posibles actividades ilícitas dentro del inmueble. Elementos de corporaciones de los tres niveles de Gobierno participaron en el despliegue y mantuvieron resguardada la zona mientras se realizaban las diligencias.

Las autoridades buscan determinar si la conexión localizada corresponde a una toma clandestina y establecer su posible vínculo con infraestructura destinada al transporte o distribución de combustibles. De manera preliminar, trascendió que al menos una persona habría sido detenida, aunque la FGR no ha confirmado oficialmente su situación jurídica.

El nuevo operativo ocurre días después de que la FGR realizara un aseguramiento de gran escala en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde fueron localizados más de dos millones de litros de una sustancia que permanecía pendiente de análisis pericial dentro de un inmueble investigado por posibles delitos contemplados en la legislación federal en materia de hidrocarburos.

Durante aquella intervención, las autoridades aseguraron miles de tambos y contenedores, vehículos, motobombas, tanques y otros equipos, en un decomiso que por su volumen fue considerado uno de los más grandes registrados recientemente en la entidad.

Aunque las autoridades no han establecido públicamente una relación entre el aseguramiento de Guadalupe y el cateo en Santa Catarina, ambos casos forman parte de investigaciones federales relacionadas con el manejo, almacenamiento o presunta extracción irregular de sustancias vinculadas con hidrocarburos.

La relevancia de los casos también radica en la ubicación de Nuevo León, una de las principales entidades industriales del país y punto estratégico de conexión carretera y comercial con la frontera de Estados Unidos, factores que convierten al estado en una zona clave para el traslado y distribución de mercancías y combustibles.

En el caso de Santa Catarina, hasta el momento no se ha informado qué tipo de hidrocarburo habría sido localizado, si la presunta toma clandestina se encontraba activa ni la cantidad de combustible que pudo haber sido extraída.

Las diligencias continuaban durante la mañana de este lunes, mientras la Fiscalía General de la República mantiene bajo investigación el inmueble y se espera que dé a conocer el resultado oficial del cateo, así como el alcance de una indagatoria que se suma a los recientes operativos federales por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos en Nuevo León.