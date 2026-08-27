¡Hasta aire acondicionado! Hallan ‘huachitúnel’ conectado a Pemex en Guanajuato

Autoridades localizaron un “huachitúnel” en Villagrán, Guanajuato, conectado a un ducto de Pemex y equipado con aire acondicionado. (Cuartoscuro).

Autoridades de seguridad de Guanajuato localizaron un túnel clandestino que era utilizado para el robo de combustible, el cual contaba hasta con un sistema de aire acondicionado. De acuerdo con los reportes, el “huachitúnel” fue descubierto en el municipio de Villagrán.

En este municipio, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron un operativo conjunto, tras recibir una denuncia anónima.

Se supo que la denuncia ciudadana alertó sobre la existencia de una toma clandestina de hidrocarburo dentro de un inmueble ubicado en la zona de la periferia de la ciudad de Villagrán.

La intervención policial ocurrió después de una investigación realizada por la Fiscalía General del Estado.

Al desplazarse al lugar indicado, las autoridades ubicaron un predio que estaba delimitado por un portón de color blanco, el cual servía como fachada y acceso al socavón.

Cuando las autoridades inspeccionaron el sitio, detectaron una entrada subterránea al llamado “huachitúnel”, de la que sobresalían mangueras de diferentes diámetros.

Se sabe que el túnel contaba con una extensión aproximada de 50 metros de largo por cuatro metros de ancho. El socavón estaba reforzado estructuralmente con polines de madera y sacos de tierra para evitar algún derrumbe.

El 'huachitúnel' localizado en Guanajuato estaba reforzado con madera, tenía electricidad y aire acondicionado y conectaba con un ducto de Pemex. (Cuartoscuro).

En el interior del túnel, las autoridades encontraron una sofisticada infraestructura que incluía tendido eléctrico, cableado de iluminación y diversas herramientas dispersas sobre el suelo, además de un sistema de aire acondicionado.

El sistema de aire acondicionado serviría para facilitar las labores

Tunel conectaba con ducto de Pemex

El túnel estaba conectado directamente con un ducto activo de Petróleos Mexicanos, del cual salían dos mangueras de alta presión destinadas a la extracción ilegal de combustible.

El inmueble y el “huachitúnel” fueron asegurados por las autoridades y puestos a disposición de la autoridad federal correspondiente para la integración de la carpeta de investigación y la clausura definitiva de la toma clandestina.

Las autoridades no informaron si hubo personas detenidas tras la incursión policial.

Tampoco se precisó el domicilio donde fue descubierto el “huachitúnel”.

Guanajuato es centro de disputa de huachicol

Villagrán es un municipio ubicado en la zona central del estado de Guanajuato, y está clasificado como uno de los principales centros de operaciones del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización criminal que entre sus múltiples actividades ilícitas está el robo y trasiego de combustible desde los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El Cártel de Santa Rosa de Lima tiene como principal bastión a la comunidad de Santa Rosa de Lima, que precisamente pertenece al municipio de Villagrán.

Un túnel de unos 50 metros fue descubierto en Villagrán, Guanajuato, conectado a un ducto de Pemex mediante dos mangueras de alta presión. (FGE Guanajuato).

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, aseguró que en la entidad no hay tregua en la lucha contra el robo de combustible.

En el decomiso más reciente, integrantes de la Policía Estatal de Caminos, aseguraron más de 21 mil litros de hidrocarburo, durante un patrullaje sobre la carretera federal Irapuato–La Piedad, en el municipio de Pénjamo.

La intervención ocurrió cuando los oficiales detectaron un tractocamión cisterna detenido sobre la vialidad, sin señalamiento preventivo. Una persona fue detenida.

La Secretaría de Seguridad de Guanajuato, reportó que de octubre de 2024 a la fecha, se han asegurado más de 7.6 millones de litros de hidrocarburos y sus derivados, con un valor estimado superior a 182 millones de pesos.