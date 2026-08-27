Esposa del exalmirante Fernando ‘N’ dice que denunció huachicol fiscal ante Rafael Ojeda: ‘Tengo pruebas’

Fernando 'N' sí avisó a Rafael Ojeda sobre el huachicol fiscal, asegura su esposa: ‘Tengo las pruebas’. (Cuartoscuro)

Mónica Gámez, esposa del excontralmirante Fernando ‘N’, afirmó que cuenta con pruebas de que su esposo avisó al almirante Rafael Ojeda sobre el contrabando de combustible.

Comentó que su esposo es inocente del delito que le imputan y estaba “deslindado” de la red de huachicol fiscal. Por ello, decidió informar a sus superiores sobre lo que ocurría en las aduanas de México.

“Él cumplió con avisar y que ellos se entiendan y ellos vean qué van a hacer. Tan deslindado está de todo que dijo: ‘Yo te pongo con mi tío, tú le expones y que él vea qué hacer’. Tengo las pruebas de que mi esposo fue el que le avisó al tío”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Desde el traslado de Fernando ‘N’ de Argentina a México, Mónica Gámez brindó diversas entrevistas para argumentar la inocencia de su pareja. Supuestamente, estas declaraciones le costaron amenazas y vigilancia.

Fernando ‘N’ se quedará en prisión

Este jueves, Fernando ‘N’ fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red criminal dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustible.

La Fiscalía General de la República presentó los datos de prueba con los que sustentó la imputación contra el excontralmirante y solicitó mantener la prisión preventiva oficiosa.

Fernando ‘N’ permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como ‘Altiplano’, en Almoloya, Estado de México.

La FGR recordó que Fernando ‘N’ es considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

En este mismo recinto penitenciario está Manuel Roberto, hermano de Fernando, quien también es señalado por las autoridades de liderar la red de huachicol fiscal que operaba en México.

Manuel Roberto ‘N’ fue detenido en septiembre, recluido en el penal del Altiplano y posteriormente vinculado a proceso por delincuencia organizada.

¿Rafael Ojeda fue citado a declarar?

Hasta el momento, la FGR no citó al exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para rendir declaración sobre los señalamientos de Fernando y Manuel Roberto ‘N’.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo en varias ocasiones que fueron mandos de la Secretaría de Marina quienes presentaron las denuncias contra la red de huachicol fiscal y evitó señalar la participación de algún servidor público de alto nivel.

En su lugar, la mandataria pide que se haga justicia en el caso, que acumula una veintena de detenidos entre marinos, agentes aduaneros y empresarios, supuestamente involucrados.