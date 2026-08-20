Sheinbaum aclara si Harfuch fue a Argentina por Fernando Farías, involucrado en huchicol fiscal

“Ese es un asunto de la Fiscalía que vienen trabajando desde hace tiempo y Relaciones Exteriores porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace contacto con Argentina y las autoridades”, aseguró Sheinbaum. (Cuartoscuro).

En su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si el viaje a Argentina del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, está relacionado con Fernando Farías, involucrado en huachicol fiscal.

Al respecto la mandataria dijo que Harfuch no fue a Argentina por ese tema y que es un asunto de la Fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Ese es un asunto de la Fiscalía que vienen trabajando desde hace tiempo y Relaciones Exteriores porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace contacto con Argentina y las autoridades”, aseguró Sheinbaum. Agregó que el viaje fue solo una casualidad.

Fernando Farías es un contralmirante acusado de ser líder de una red de huachicol fiscal, según la Fiscalía General de la República (FGR); permanece detenido en Argentina con fines de extradición.

En días recientes Epigmenio Mendieta, abogado del mexicano, dijo para un noticiero radiofónico que el militar no será traído a nuestro país en los próximos días.

“Falso, el día de hoy los abogados en Argentina se han presentado directamente en el tribunal que se hace cargo el proceso de Fernando y han confirmado que sigue a disposición de un juez federal en Buenos Aires”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

El abogado agregó que habló con su cliente y explicó los detalles sobre por qué se niega a ser extraditado o expulsado de Argentina a México.

“No quiere venir a México porque considera que las condiciones actuales en el país no son las óptimas para enfrentar su proceso penal. Además, sobre todo él tiene un riesgo real de que si regresa al país sea privado de la vida porque las personas que tienen información y pretenden colaborar con el esclarecimiento de los hechos, los privan de la vida para que no mencionen nada”, dijo el defensor.

Fernando ‘N’ tiene fecha de audiencia preliminar a fines de este mes y a partir de ahí, el juez dará una fecha definitiva para desahogar la solicitud de extradición.