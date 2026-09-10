El presunto secuestro con el que relacionan a Edson Álvarez: ‘Me llevaban a Chalco’, afirma productor

Edson Álvarez fue señalado por un productor por presuntamente ser cómplice de un intento por secuestrarlo. (Foto: Xinhua)

Edson Álvarez fue señalado por el productor Juan José López Ordóñez de presunta complicidad en un secuestro ocurrido en la Ciudad de México en noviembre de 2024, un señalamiento que el futbolista rechazó públicamente este jueves.

De acuerdo con el productor, el conflicto estaría relacionado con un documental sobre la vida y trayectoria del futbolista de la Selección Mexicana, por el que asegura existe un adeudo de 3.5 millones de pesos.

López Ordóñez también ha señalado a personas del entorno familiar del jugador Edson Álvarez como responsables de ordenar el presunto secuestro.

Edson Álvarez respondió ante las acusaciones de un presunto secuestro. (Foto: Xinhua) (Martin Zabala)

¿Cómo fue el presunto secuestro del productor que señala a Edson Álvarez como cómplice?

López Ordóñez relató a TVNotas que fue interceptado el 3 de noviembre de 2024 mientras circulaba en su automóvil por la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

Según su versión, lo amenazaron con armas, posteriormente fue vendado en contra de su voluntad, mientras escuchaba que sus presuntos captores hablaban de llevarlo hacia Chalco, Estado de México. Además, mencionó que los escuchó hablar de un hombre llamado Jonathan, quien sería el suegro del futbolista mexicano.

El productor aseguró que logró escapar cuando el vehículo se detuvo cerca de Viaducto y Calzada de Tlalpan. Algunas personas se acercaron al automóvil después de observar los forcejeos, situación que habría provocado que los presuntos secuestradores huyeran.

“Logré liberarme porque ellos hicieron una parada previa. Se detienen pasando Viaducto y Tlalpan, y giran en una calle. Era de día y algunas personas lo presenciaron y empezaron a grabar. Una pareja tuvo el valor de ver qué sucedía. Los secuestradores huyeron. El auto quedó a media calle y yo, dentro”.

López Ordóñez afirmó que posteriormente llegaron una ambulancia y patrullas, y que fue trasladado ante el Ministerio Público para presentar una denuncia. También sostuvo que desde entonces ha recibido amenazas de muerte y que tuvo que cambiar de domicilio junto con su esposa.

El productor dijo los presuntos secuestradores tenían la intención de matarlo para no pagarle los 3.5 millones de pesos que se le debían por su trabajo en el documental sobre Álvarez.

¿Quién es Juan José López Ordóñez, productor que señala a Edson Álvarez?

Juan José López Ordóñez es productor audiovisual. De acuerdo con información publicada sobre su trayectoria, también cuenta con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación, entre ellos prensa escrita, medios digitales, radio y televisión.

Según IMDb se le asocia con el proyecto cinematográfico El Cosmonauta, una película de ciencia ficción lanzada en 2013 que se trata sobre un hombre perdido en el espacio que cuando regresa al a Tierra se da cuenta que la humanidad casi está extinta.

Respecto al documental sobre la trayectoria de Edson Álvarez, jugador del West Ham, él productor ha mencionado que se realizó previo al Mundial de Qatar 2022 y tenia la intención de acercarse a la empresa Netflix para lanzarlo en la plataforma de streaming.

Más allá de estos proyectos, la información pública disponible sobre la trayectoria personal y profesional del productor es limitada.

Edson Álvarez advirtió acciones legales por señalamientos de complicidad en un secuestro. (Fotos: Shutterstock / @edsonnalvarez).

Edson Álvarez responde a los señalamientos por el presunto secuestro

Después de que López Ordóñez lo señalara públicamente, Edson Álvarez publicó un comunicado en redes sociales para rechazar cualquier relación con el presunto secuestro.

El futbolista se mantuvo al margen de las publicaciones sobre el caso, pero cambió de postura:

“Existen límites, y atribuirme conocimiento, responsabilidad o participación en hechos de esta naturaleza sin presentar una sola prueba cruza claramente ese límite”, expresó.

Álvarez también cuestionó que las acusaciones se difundieran públicamente y sostuvo que cualquier señalamiento debe presentarse ante las autoridades correspondientes y no en declaraciones a medios.

El jugador informó que su equipo legal analiza las medidas que podría emprender contra quienes, desde su perspectiva, realicen o difundan acusaciones falsas en su contra.

“No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar conflictos entre terceros ni para obtener exposición mediática. No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas, pero sí me corresponde dejar claro que yo no tengo nada que ver con los hechos que se están publicando”, enfatizó.