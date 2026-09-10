Marruecos afirma que ya ‘amarró’ la final del Mundial 2030: ¿Qué respondió la FIFA?

La FIFA indicó que todavía se analiza la candidatura de dos estadios en España para albergar la final del Mundial 2030. [Fotografía. ChatGPT]

¿Gianni Infantino cumplió su promesa? Aunque faltan poco menos de cuatro años para definir a la próxima selección que levantará la Copa del Mundo, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), aseguró que Marruecos albergará la final del Mundial 2030.

Durante un acto político, el también ministro delegado encargado del Presupuesto afirmó que Benslimane, ciudad ubicada en la región de Casablanca, será la sede de la final del Mundial 2030. Sin embargo, España también busca albergar el partido decisivo del torneo, que organizará junto con Marruecos y Portugal.

La FIFA contradijo al dirigente marroquí y aclaró que todavía no ha decidido dónde se realizará la final. Por ahora, las opciones siguen abiertas tanto para España como para Marruecos.

¿Qué dijo Fouzi Lekjaa sobre la final del Mundial 2030?

Lekjaa prácticamente dio por asegurado que Benslimane, en la región de Casablanca, albergará la final del Mundial 2030. El dirigente hizo estas declaraciones durante un acto electoral celebrado en Buznika, en las afueras de Rabat.

“La ciudad de Benslimane albergará la final del Mundial. Les guste o no, y si alguien quiere hablar después de eso, que hable”, declaró.

Incluso, el presidente de la Federación Marroquí afirmó que el Gran Estadio Hassan II será el recinto donde se jugará la final, en la que espera que el conjunto africano alcance el partido por el título.

Se espera que el Gran Estadio Hassan II tenga una capacidad de 115 mil espectadores, lo que lo convertiría en el recinto deportivo con mayor aforo del mundo. Su inauguración está prevista para finales de 2027.

¿La FIFA ya eligió la sede de la final del Mundial 2030?

Sin embargo, la FIFA sostiene que la sede de la final del Mundial 2030 todavía no está definida. Tras las declaraciones del dirigente marroquí, un portavoz del organismo declaró a la agencia EFE: “La decisión se tomará en su debido momento”.

La respuesta mantiene abierta la controversia con España, que tiene al Santiago Bernabéu y al Camp Nou entre sus opciones para recibir el partido. El primero cuenta con un aforo de 78 mil 297 espectadores, mientras que el estadio del FC Barcelona alcanzará alrededor de 105 mil localidades tras su remodelación.

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), también defendió esta semana la candidatura española. El dirigente reconoció que no quedó establecido de forma definitiva dónde se jugaría la final cuando se acordó la organización conjunta, pero consideró que España debe recibirla por su peso futbolístico y sus recientes títulos mundiales.

España, Portugal y Marruecos son los principales organizadores del Mundial 2030, aunque Uruguay, Argentina y Paraguay recibirán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como parte de la conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo.

Marruecos, España y Portugal serán las selecciones encargadas de organizar el Mundial de 2030. [Fotografía. EFE] (Omar Alonso/EFE)

¿Infantino le prometió a Marruecos la final del Mundial 2030?

Las declaraciones de Fouzi Lekjaa surgieron poco más de un mes después de que el medio británico The Times reportara que Gianni Infantino supuestamente había ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial 2026.

La información surgió poco después de la crisis interna provocada por FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto impulsado por Infantino que buscaba crear una empresa para vender participaciones en el Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversionistas privados.

La iniciativa financiera encontró una fuerte oposición de confederaciones como la UEFA y la Concacaf, por lo que finalmente fue retirada por la FIFA.

Ante el supuesto ofrecimiento de Infantino, el máximo organismo del fútbol rechazó esa versión y negó que su presidente hubiera alcanzado algún acuerdo con Marruecos sobre la sede de la final de la Copa del Mundo.

“Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030”, respondió entonces el organismo.

En julio, Infantino viajó a Marruecos y se reunió con el rey Mohammed VI durante las celebraciones por su ascenso al trono. Un mes después, regresó al país para participar en una reunión de la FIFA en Rabat. Además, seis federaciones de países árabes, incluida la marroquí, respaldaron al dirigente después de la crisis provocada por su proyecto financiero.

Ahora vuelve a surgir la polémica tras las declaraciones de Fouzi Lekjaa, quien afirmó que Marruecos tendrá el honor de albergar la final del Mundial 2030, un torneo que se disputará en seis países de tres continentes diferentes.

Con información EFE y AP