Influencer señala a Dieter Villalpando de realizar apuestas deportivas: ‘Se enojó porque pedí’

El mediocampista Dieter Villalpando regresó a los reflectores luego de que el creador de contenido Cristian Rey lo señaló por insultarlo y realizar apuestas, algo que, como futbolista profesional, acusa que “daña la imagen” del futbol mexicano.

Villalpando fue absuelto el año pasado por una acusación de presunta violación y actualmente continúa como jugador en activo con Tepatitlán FC, de la Liga de Expansión.

¿Qué pasó con Dieter Villalpando?

Mediante redes sociales, el creador de contenido y tipster Cristian Rey publicó supuestas capturas de pantalla de conversaciones que habría sostenido con Villalpando desde abril del año pasado.

Durante los primeros meses, Cristian deja ver que Dieter, le habría enviado mensajes para pedirle que lo dejara ingresar a su grupo de apuestas. “Lleva más de un año pidiéndome entrar a mis grupos de apuestas. Nunca le respondí porque, al parecer, yo cuido más su carrera que él”, bromeó el creador.

Sin embargo, decidió hacer pública su conversación con Villalpando después de que el futbolista presuntamente insultara al creador. “Hoy se enojó porque perdí un free pick (apuesta gratis)”, explicó.

En el mensaje que habría enviado Villalpando se lee: “Eres un pen****”, ante lo que inició un intercambio con algunas descalificaciones. “Por favor, hagan algo. Está dañando la imagen de la Liga”, expresó Rey en referencia a la Liga de Expansión.

Unas horas después, Rey subió más imágenes en las que, supuestamente, Villalpando demuestra desinterés ante el hecho de que hubiera hecho pública su conversación.

“¿Qué, güey, piensas que me van a correr porque subiste eso? Aparte de pen****, jo**. Súbelo también. Y ayer también perdí por tu culpa, para que lo pongas y lo subas, no nada más hoy. Perdedora (la apuesta), igual”, se lee en la captura.

En su respuesta, Rey aseguró que iba “ganando” en el balance de sus apuestas desde que inició el año y que no realizó la publicación con la intención de que despidieran a Villalpando, sino para exhibirlo como un “mal apostador”.

En otra serie de intercambios, Dieter le habría cuestionado que, las veces que siguió sus recomendaciones de apuestas, siempre perdió, además de insinuar que no estuvo bien el que hubiera publicado las capturas de sus conversaciones.

Cristian culminó la discusión recordando las acusaciones de abuso sexual contra Villalpando y mencionando un pleito que el futbolista tuvo con Antonio ‘Pollo’ Briseño, con quien coincidió en Chivas.

Con base en el Código de Ética de la FIFA, los futbolistas “tienen prohibido participar en apuestas, juegos de azar, loterías o actividades y transacciones similares, de forma directa o indirecta, que estén relacionados con los partidos de fútbol o cualquier otra actividad vinculada con el balompié”.

Por el momento, ni el futbolista, la Liga de Expansión, el equipo del jugador o la Comisión Disciplinaria de la FMF se han pronunciado al respecto.

¿Qué pasó con las acusaciones de violación contra Dieter Villalpando?

En diciembre pasado, una jueza absolvió a Villalpando de una denuncia por presunta violación interpuesta por una mujer en 2020, quien acusó al futbolista de abusar sexualmente de ella después de una fiesta en la que también estuvieron otros jugadores de Chivas.

La acusación provocó la salida de Villalpando de la institución. Además, José Juan ‘Gallito’ Vázquez, Javier Eduardo ‘Chofis’ López y Alexis Peña fueron separados del plantel en su momento al estar relacionados con el caso. Ebentualmente, también salieron del equipo.

De acuerdo con la parte acusadora, Villalpando además la habría instado posteriormente a tomar las popularmente conocidas como ‘pastillas del día siguiente’, para evitar un embarazo.

Villalpando jugó en equipos como Pachuca, Tigres, Monarcas Morelia, Atlas, Jaguares de Chiapas y Necaxa antes de llegar a Chivas.

Después de quedar sin equipo durante casi un año, regresó para participar con Puebla, Necaxa nuevamente, Atlético de San Luis, Bravos de Juárez y Everton de Viña del Mar, en Chile, antes de regresar a México para jugar con Tepatitlán FC, de la Liga de Expansión.