Preventa de la NFL en el Estadio Banorte: ¿Cuándo y dónde comprar boletos para 49ers vs. Vikings?

¡Se acerca la fecha para gritar ‘touchdown’ en el Estadio Banorte! La NFL regresa a México, con un juego de San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings y al fin liberaron la información de la venta de boletos.

Las entradas para el NFL Mexico City Game 2026 salen a la venta en septiembre, así que alístate para esa anotación, que aquí te damos todos los detalles.

¿Cuándo comprar boletos para San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings en el Estadio Banorte?

El NFL Mexico City Game 2026 entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings se disputará el domingo 22 de noviembre a las 19:15 horas en el Estadio Banorte.

La primera etapa de venta de boletos será exclusiva para tarjetahabientes de American Express. Después, el 17 de septiembre, se abrirá la preventa para clientes Banorte. La venta general comenzará el 22 de septiembre.

Las entradas estarán disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster, aunque los precios no han sido revelados.

Los boletos de la NFL en México se venderán en Ticketmaster. (Foto: X @nflmx).

Partidos de la NFL en México tendrán paquetes Hospitality

Hay opciones Hospitality para el partido de la NFL en México 2026, las cuales contemplan experiencias adicionales para seguidores de los 49ers y los Vikings.

En el caso de San Francisco, el paquete Ticket & Hospitality – 49ers Gameday Experience tiene un precio inicial de 1,095 dólares por persona, alrededor de 18,620 pesos mexicanos y contempla:

Boleto oficial para el NFL Mexico City Game .

. Acceso al hospitality oficial previo al partido de los 49ers.

Ubicación cercana al Estadio Banorte.

Comida y bebidas incluidas.

Transporte para el día del partido.

Servicio de concierge.

También está disponible el InterContinental Presidente 3-Night Land Only 49ers Experience, con un precio inicial de 3,095 dólares por persona, aproximadamente 52,635 pesos mexicanos.

Esta modalidad incluye hospedaje en el InterContinental Presidente Mexico City, estancia de tres noches del 20 al 23 de noviembre, entrada oficial al encuentro, acceso al hospitality de San Francisco, transporte redondo deluxe y la posibilidad de añadir tours y otras experiencias.

Para los aficionados de Minnesota está el paquete Ticket & Hospitality – Vikings Gameday Experience, con un precio inicial de 1,095 dólares por persona. Incluye boleto oficial, acceso al hospitality previo al juego, alimentos y bebidas, transporte y servicio de concierge.

Los Vikings también ofrecen el Hyatt Regency 3-Night Land Only Vikings Experience, cuyo precio inicial es de 3,345 dólares por persona. La experiencia contempla hospedaje en el Hyatt Regency Mexico City, estancia del 20 al 23 de noviembre, entrada al partido, hospitality oficial de Minnesota, transporte deluxe redondo y la posibilidad de añadir tours y otras experiencias.

De acuerdo con la información publicada por los equipos y On Location, algunos aficionados podrán realizar upgrades para mejorar la ubicación de sus asientos dentro del estadio.

El regreso de la NFL a México

La NFL volverá a disputar partidos de temporada regular en la Ciudad de México gracias a un acuerdo.

“Estamos muy contentos de traer de vuelta los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró Arturo Olivé, director general de NFL México.

Olivé también destacó la importancia del Estadio Banorte en la historia internacional de la liga y señaló que el acuerdo contempla inicialmente tres partidos, uno por año durante 2026, 2027 y 2028.

El duelo entre 49ers y Vikings será el sexto partido de temporada regular de la NFL disputado en este recinto. La liga ya había celebrado encuentros en México en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

San Francisco tendrá además una conexión particular con estos partidos. Los 49ers participaron en el encuentro de 2005 contra Arizona Cardinals, considerado el primer partido internacional de temporada regular en la historia de la NFL. En 2022 regresaron a México y derrotaron a los Cardinals por 38-10.

En un comunicado, Ollamani Prensa señaló que México cuenta con 40 millones de aficionados a la NFL, la mayor afición de la liga fuera de Estados Unidos. La NFL mantiene una oficina en la Ciudad de México desde 1998.

El acuerdo también contempla la ampliación de los derechos de transmisión de la NFL con TelevisaUnivision, con programación disponible a través de Canal 5 y Canal NU9VE.

La NFL informó que en 2026 tendrá nueve partidos internacionales, la mayor cantidad registrada hasta ese momento, distribuidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Entre las sedes se encuentran Melbourne, Río de Janeiro, Múnich, Londres, Madrid, París y Ciudad de México.