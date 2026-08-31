Carlos Bautista cuestiona entrega de celular de Carlos Manzo a la Fiscalía: ‘se presta a que siembren cosas’

Carlos Bautista Tafolla respaldó los cuestionamientos a la Fiscalía, que le solicitó a Grecia Quiroz la entrega del celular de Carlos Manzo.

Carlos Bautista Tafolla, diputado del Movimiento del Sombrero en Michoacán, cuestionó la solicitud de hicieron las autoridades para que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, entregue los teléfonos celulares de Carlos Manzo, al considerar que la información podría ser manipulada.

“Desde el día uno entregamos los celulares. Pero, ¿por qué 10 meses después, qué nos asegura que no le quieren sembrar algo, para destruir el movimiento, en su celular? Si tú me dijeras, ‘oye pues lo va a recibir Omar García Harfuch’, que es una persona en la que yo confío, yo le diría adelante”, apuntó Bautista en una entrevista con Azucena Uresti.

Carlos Manzo, quien era alcalde de Uruapan, fue asesinado en un ataque directo el 1 de noviembre de 2025, mientras estaba en un evento público. Días después, la esposa del alcalde, Grecia Quiroz, fue nombrada como su sucesora. Manzo representaba al grupo independiente Movimiento del Sombrero.

El 28 de agosto se dio a conocer que la Fiscalía de Michoacán notificó a Grecia Quiroz que debe entregar los celulares de Carlos Manzo, con el fin de continuar con la investigación. Tras la petición, Quiroz dijo que la quieren “quitar del camino” y acusó que la autoridad busca “fabricar cualquier acusación”.

“Creo que (el teléfono celular) es algo muy personal de Carlos (Manzo) y esto al momento de darlo se puede prestar a que le siembren cosas, a que traten de destruir”, añadió Bautista Tafolla en la entrevista.

¿Por qué Grecia Quiroz no entregó a la Fiscalía el teléfono de Carlos Manzo?

La Fiscalía General del Estado de Michoacán destacó que requiere los celulares de Carlos Manzo para continuar con las diligencias y líneas de investigación.

Juan Manzo, hermano del exalcalde, apuntó que en los teléfonos hay evidencia de que Carlos Manzo recibió amenazas de grupos criminales. Por ello, cuestionó la decisión de Grecia Quiroz de no entregar estos dispositivos.

Asimismo, señaló que la actitud de la ahora presidenta municipal de Uruapan era preocupante y cuestionó la designación de Samuel ‘N’ como director de protocolo de Uruapan. Samuel ‘N’ fue señalado por presuntamente ser informante del CJNG.

Previamente en junio, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, minimizó el tema sobre la entrega del celular de Manzo y dijo que a estas alturas de la investigación ya era “algo irrelevante”.

Al respecto, en meses anteriores, Grecia Quiroz dijo que no se ha negado a prestar el teléfono de Manzo a autoridades, pero sí ha puesto ciertas condiciones como estar presente cuando las autoridades hagan la revisión del celular. Esto debido a que desconfía de lo que pueda ocurrir.

“No es un tema de que yo esté negada a que tengan la información, ustedes saben cómo se manejan las fiscalías y yo se lo dije al fiscal en su momento, que el celular ahí estaba, pero que en mi presencia yo permitía que viera lo que quisiera, en mi presencia, y lo sigo reiterando”, dijo. Quiroz ha dicho que al entregar el teléfono de Carlos Manzo “implica el riesgo de que se le quite o le pongan algo, no me voy a prestar a eso”.