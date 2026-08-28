Fiscalía de Michoacán notifica a Grecia Quiroz que debe entregar celulares de Carlos Manzo

Grecia Quiroz endureció su postura y acusó que hay una ofensiva en su contra. (Fb: Grecia Quiroz)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) notificó a Grecia Quiroz que debe entregar los celulares de Carlos Manzo, como parte de los avances de las diligencias realizadas y las líneas de investigación que continúan.

“Con la finalidad de que sean descritos y procesados pericialmente como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos”, dice el comunicado de la Fiscalía.

Tanto la comunicación de los avances como el requerimiento de los equipos de telefonía forman parte de las actuaciones que desarrolla la institución, con fundamento en las disposiciones constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicables, aseguró la dependencia.

La FGE agregó que continuará las diligencias ministeriales y periciales que necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

‘Me quieren quitar del camino’, dice Grecia Quiroz sobre solicitud de Fiscalía de Michoacán

Al respecto, Grecia Quiroz endureció su postura al acusar que inició una ofensiva en su contra. “¡Me quieren quitar del camino!”, publicó la alcaldesa de Uruapan en su perfil de Facebook.

Luego de una agitada semana, donde se escaló en los tribunales la defensa de la figura del candidato independiente, la apertura de una carpeta de investigación, donde se abren señalamientos que la involucran en el magnicidio, la FGR, Juan Manzo y más, Grecia Quiroz, fijó:

“Como lo decía Carlos, para quienes decidimos mantenernos firmes, libres y transparentes en esta lucha, solo parecen quedar tres caminos:

1. La muerte.

2. La cárcel.

3. El éxito.

Y como hoy los números ya no les salen, como las encuestas empiezan a reflejar lo que muchos no quieren aceptar, han comenzado a utilizar todo lo que tienen a su alcance: auditorías, denuncias, recortes presupuestales, reformas de ley, campañas de desprestigio y ataques sistemáticos”, denunció la alcaldesa quien advirtió que le fabricarán acusaciones para encarcelarla.

¿Por qué la Fiscalía de Michoacán exigió los celulares de Carlos Manzo?

La solicitud de la Fiscalía de Michoacán ocurre luego de que el hermano de Carlos Manzo acusó a Grecia Quiroz de no entregar los celulares del exalcalde de Uruapan a pesar de que pueden aportar datos para la investigación.

“Él me mostró, tres semanas antes del atentado, una serie de bandas delictivas que querían atentar contra su vida y eso me lo enseñó a partir de sus celulares. Seguramente tenía amenazas que le habían enviado”, dijo en entrevista con Juan Pablo Pérez Díaz.

El hermano de Carlos Manzo calificó como ‘preocupante’ la conducta de Grecia Quiroz por no proporcionar los teléfonos celulares.

*Con información de Quadratín