Trump se queda con ‘la rebanada más grande’: ¿Qué obtiene del acuerdo petrolero entre EU y Venezuela?

El acuerdo petrolero entre EU y Venezuela ha generado críticas entre quienes consideran que el pacto compromete los recursos del país.

Además de una publicación en redes sociales del presidente Donald Trump, la Casa Blanca ha dicho poco sobre lo que él llama “EL MAYOR ACUERDO PETROLERO EN LA HISTORIA DEL MUNDO” en Venezuela.

Trump afirmó que el acuerdo anunciado la noche del viernes dará a Estados Unidos una participación en las vastas reservas petroleras de Venezuela, un paso hacia su objetivo de extraer energía del país después que fuerzas estadounidenses capturaran al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión efectuada en enero, en plena madrugada, y lo llevaran a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió el acuerdo como un paso hacia la recuperación económica que modernizará la industria petrolera del país.

Durante un recorrido por obras reparación habitacional tras el sismo, Rodríguez destacó que el pacto busca que las “inmensas” reservas que están en el subsuelo “dejen de ser una cifra inerte, fría y se conviertan en felicidad social y económica para el pueblo de Venezuela”.

“Este acuerdo va a dar un gran impulso a Venezuela y por eso dijimos que es un acuerdo histórico, será el impulso para el gran desarrollo de Venezuela en las próximas décadas por venir”, añadió la presidenta en funciones.

Sin embargo, de momento se desconocen las respuestas a muchas preguntas, entre ellas cuán pronto podrán perforarse las reservas y quién pagará para que eso ocurra. No se ha divulgado el texto de ningún acuerdo.

Este es un vistazo a lo que se sabe y a lo que no:

Los términos del acuerdo petrolero entre EU y Venezuela

El gobierno de Estados Unidos y un operador privado no identificado en Venezuela formaron una nueva empresa a la que se le otorgaron los derechos sobre vastos yacimientos petroleros sin explotar durante 100 años.

Rodríguez indicó en un comunicado que el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos con un potencial comprobado de 65 mil millones de barriles. Señaló que el acuerdo podría atraer 100 mil millones de dólares en inversión a la industria petrolera de Venezuela y generar más de 209 mil millones de dólares en impuestos para Caracas.

Trump manifestó que el acuerdo fue negociado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y Rodríguez.

El acuerdo otorga a Estados Unidos el 55 por ciento de la producción efectiva de la nueva empresa privada, incluida una participación accionaria y derechos para comprar petróleo a precio de costo. Las compras estadounidenses del petróleo se destinarán a las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos junto con el ejército, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato.

La empresa será el segundo mayor tenedor corporativo de reservas probadas después de Saudi Aramco, según el funcionario.

¿Bajarán los precios de la gasolina en Estados Unidos?

Probablemente no en el corto plazo.

Trump dice que el acuerdo ayudará a bajar los precios de la gasolina para los estadounidenses. Ese es un objetivo importante para el presidente republicano, ya que la guerra con Irán ralentiza el envío de petróleo del Golfo Pérsico y mantiene los precios elevados a pocos meses de las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Pero expertos han advertido repetidamente que la recuperación de la deteriorada infraestructura petrolera de Venezuela tardará años y costará miles de millones de dólares. No se espera que un aumento sustancial de la producción ocurra rápidamente.

El acuerdo podría ser “útil a largo plazo, pero no va a hacer nada para cambiar el precio de la gasolina en la estación de servicio minorista para el fin de semana del Día del Trabajo”, dijo Amy Myers Jaffe, directora del Laboratorio de Energía, Justicia Climática y Sostenibilidad de la Universidad de Nueva York.

Ninguna de las partes dejó claro quién pagará las inversiones en infraestructura y a qué costo.

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se situaba en alrededor de 4.08 dólares por galón el sábado, según AAA. El precio promedio era de 3.20 dólares en el mismo momento del año pasado.

Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners, dijo que la industria petrolera está a la espera de claridad sobre los detalles del acuerdo. Afirmó que Venezuela tiene espacio para aumentar su producción de petróleo: en el pasado, producía más de 2.5 millones de barriles diarios por encima de los niveles actuales, pero inversiones de esta magnitud no se presentan rápidamente.

“Va a tomar tiempo —muchos años— desplegar todo ese capital y producir el tipo de resultados incrementales que la historia indica que es posible”, señaló Book.

Venezolanos califican de “traición” el acuerdo petrolero con EU

Algunos venezolanos lo consideran una traición a lo que su gobierno ha declarado repetidamente durante décadas: que los recursos venezolanos son para Venezuela y que los mandatarios no permitirían que el gobierno de Estados Unidos pusiera una mano sobre esos recursos.

El sábado, en un mercado del este de Caracas, Douglas Borjas dijo estar molesto por el anuncio.

“Pienso que lo están haciendo para aferrarse al poder”, señaló, refiriéndose a los líderes de Venezuela. ‘Es como que te doy una gran cantidad de petróleo con tal que me dejes tranquilo aquí en el poder’”.

Añadió: “El pueblo venezolano merece algo mejor. Venezuela tiene recursos que pueden ser explotados, pero a favor del pueblo, no a favor de una cúpula ya podrida”.

Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard y exministro de Planificación de Venezuela, lo calificó de “acuerdo vergonzoso”.

“Los venezolanos no respetarán este acuerdo ilegítimo y ninguna gran petrolera estadounidense se lo tomará en serio porque saben que no durará”, escribió Hausmann en redes sociales, y agregó que Rodríguez “no tiene legitimidad ni poder constitucional para comprometer a Venezuela con un acuerdo de ese tipo”.