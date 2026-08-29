Hasta 19 días de espera: Saturación del Canal de Panamá obliga a buques gaseros a cambiar de ruta

La creciente congestión en el Canal de Panamá está obligando a algunos buques gaseros a realizar trayectos inusuales, desde un poco frecuente desvío alrededor de Sudamérica hasta la posible aparición de operaciones de transporte de ida y vuelta a través de la vía interoceánica.

Recientemente se observó a dos supertanqueros realizando una inusual transferencia de barco a barco frente al puerto de Balboa, en la costa panameña del océano Pacífico, según datos de seguimiento de buques, operadores y agentes navieros. El proceso permite que uno de los buques cruce repetidamente el canal para garantizar un flujo constante de gas licuado de petróleo a clientes asiáticos, explicaron operadores.

Los tiempos de espera en la vía interoceánica han aumentado hasta 19 días, el mayor desde 2022, según datos de Argus Media, y algunos operadores están pagando millones de dólares para adelantarse en la fila. La guerra con Irán ha desviado más tráfico hacia el canal, mientras que las autoridades endurecieron las restricciones sobre la cantidad de carga que pueden transportar los buques y el número de embarcaciones que pueden cruzar debido a las condiciones más secas provocadas por el fenómeno de El Niño.

El mayor impacto se ha producido en los buques Neopanamax, de mayor manga, que suelen utilizarse para transportar gas LP desde la costa estadounidense del golfo de México hasta clientes asiáticos. Según los operadores, las tarifas y los tiempos de espera de los buques Panamax, más estrechos y que atraviesan un sistema de esclusas diferente, no han aumentado tanto.

Frente a Balboa, el Panamax Energia Grandeur está transfiriendo su carga al Eneos Wisdom, un buque Neopanamax. El Energia Grandeur transportaba anteriormente gas LP por el Pacífico rumbo a Japón antes de dar media vuelta. La maniobra sugiere que su fletador consideró más rentable utilizar el buque para transportar gas de ida y vuelta a través de Panamá, en lugar de mantenerlo ocupado durante un viaje de un mes a Asia, señalaron los operadores.

Los dos superpetanqueros fueron fletados por TotalEnergies SE. La petrolera francesa, al igual que Eneos Holdings Inc., que posee una participación en la empresa que administra el Eneos Wisdom, declinó hacer comentarios. MOL Energia Pte., propietaria y administradora del Energia Grandeur, no respondió a una solicitud de comentarios.

Por separado, la congestión en Panamá llevó a otro supertanquero, el Gas Scorpio, a emprender un inusual viaje alrededor de Sudamérica para cargar en Estados Unidos, un costoso trayecto que añade alrededor de un mes al tiempo de navegación. El buque se encuentra actualmente frente a las costas de Chile. Un viaje similar se realizó por última vez en 2023, después de que las escasas lluvias congestionaran el tráfico por la vía interoceánica.

“El mercado mundial de gas LP ya está bajo una fuerte presión por las tensiones en el estrecho de Ormuz, y el Canal de Panamá es otra perturbación que simplemente no podía permitirse”, señaló Julian Renton, analista principal de líquidos de gas natural de East Daley Analytics. “Es una clara muestra de cómo la geopolítica, el clima y la seguridad energética están chocando en tiempo real”.