México es el segundo país más golpeado por gasolina cara tras crisis en el Estrecho de Ormuz

México fue de los países más afectados por el encarecimiento de las importaciones de gasolina.

México se convirtió en el segundo país más afectado a nivel mundial por el encarecimiento de las importaciones de gasolina derivado de la crisis en el estrecho de Ormuz, al acumular un costo adicional neto de 2 mil 500 millones de dólares entre marzo y agosto de 2026, reveló un análisis del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

El impacto para México únicamente fue superado por Indonesia, que enfrentó una factura adicional de 2 mil 600 millones de dólares durante el mismo periodo. En tercer lugar, se ubicó Australia, con mil 100 millones de dólares, menos de la mitad del monto registrado por cualquiera de los dos primeros países.

De acuerdo con CREA, México e Indonesia concentraron en conjunto alrededor de una cuarta parte de los 20 mil 400 millones de dólares de costos adicionales netos registrados en el mercado mundial de gasolina, una vez descontados los mayores ingresos que cada país obtuvo por sus propias exportaciones de energéticos.

El golpe se explicó por el fuerte encarecimiento de los combustibles refinados tras el inicio del conflicto. Entre marzo y agosto, la gasolina promedió 133 dólares por barril, 43 por ciento por encima de los 93 dólares que anticipaban los mercados de futuros antes de la guerra.

La presión fue todavía mayor en otros derivados. El diésel y gasóleo promediaron 161 dólares por barril, frente a una expectativa previa de 101 dólares, lo que representó una prima de 59 por ciento, mientras que el petróleo crudo se ubicó 35 por ciento por encima de lo previsto antes del conflicto.

De manera desagregada, se observó que México pagó 4 mil 705 millones de dólares adicionales a lo previsto antes del inicio de la guerra en Medio Oriente por sus importaciones de diésel, gasolina, turbosina y gas natural, lo que lo ubicó como el vigésimo país más afectado a nivel mundial por el encarecimiento de los energéticos.

A pesar de este panorama, México logró amortiguar parte de la factura adicional por la importación de energéticos gracias a los mayores ingresos obtenidos por sus exportaciones, principalmente de petróleo crudo.

El reporte de CREA reveló que el país obtuvo 2 mil 900 millones de dólares adicionales por exportaciones de energéticos respecto a lo previsto antes de la guerra, de los cuales alrededor de 2 mil 500 millones (el 86 por ciento) correspondieron únicamente al petróleo crudo.

Al considerar tanto los costos como los ingresos adicionales asociados a los energéticos entre marzo y agosto, México registró un saldo negativo de mil 804 millones de dólares respecto a lo que estimaba antes del inicio de la guerra.

Así, aunque únicamente en gasolina el impacto neto ascendió a 2 mil 500 millones de dólares, los mayores ingresos obtenidos por las exportaciones de otros energéticos, principalmente petróleo crudo, permitieron reducir a mil 804 millones de dólares el saldo negativo total para México.

A nivel mundial, CREA estimó que los importadores de combustibles fósiles desembolsaron 330 mil millones de dólares adicionales durante los seis meses posteriores al inicio de las hostilidades, respecto a lo anticipado por los mercados antes de la guerra. El cálculo considera petróleo crudo, productos petrolíferos y gas natural licuado (GNL) transportados por vía marítima.

Del incremento bruto global, 164 mil 100 millones de dólares correspondieron al petróleo crudo; 73 mil 800 millones al diésel y gasóleo; 35 mil 700 millones a gasolina; 38 mil millones al GNL de las cuencas del Atlántico y Pacífico, y 20 mil millones de dólares al combustible para aviones.

Entre los países que enfrentaron los mayores costos adicionales netos por energéticos se encontraron China, con 31 mil 700 millones de dólares; India (14.4), Japón (10.4), Francia (10.3), Italia (10), España (7.9), Países Bajos (6.3), Reino Unido (5.3), Polonia (5.3) y Egipto (5.2), por mencionar los 10 países más impactados.

Golpe alcanza a la aviación mexicana

La crisis energética también alcanzó a la aviación mexicana. México se colocó entre los países con mayores costos adicionales netos por combustible para aviones, con alrededor de 600 millones de dólares entre marzo y agosto.

El país quedó detrás de Reino Unido, que encabezó la clasificación con un costo adicional de 2 mil 200 millones de dólares; Australia, con mil 500 millones; Hong Kong, con mil 300 millones, y Francia, con mil 100 millones de dólares. México se ubicó alrededor del mismo nivel que España, con 600 millones de dólares.