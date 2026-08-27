Banxico eleva su pronóstico de crecimiento económico en México a 1.5 por ciento para este año

El Banco de México (Banxico) modificó al alza su estimado de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) del país para este año a 1.5 por ciento, pero revisó de 2.1 a 2.0 la expectativa para 2027.

En su Informe Trimestral abril-junio 2026, el banco central expuso que dicha mejora en su pronóstico del PIB es resultado de un mayor crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre respecto de lo anticipado; sin embargo, aseveró que hacia delante el avance podría ser más moderado y gradual.

El intervalo para el crecimiento económico de este año se ubica entre 1 y 2 por ciento, desde el rango .5 a 1.7 por ciento. Para 2027, se prevé un avance de 2 por ciento, ligeramente menor al 2.1 por ciento anticipado en el Informe anterior. El rango de crecimiento para el próximo año es de 1.2 a 2.8 por ciento.

“A pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, se espera que éste recupere una tendencia positiva a lo largo de la trayectoria de pronóstico. Por su parte, la inversión continuaría débil como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y a la nueva fase de revisiones anuales del T-MEC ” expuso Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México.

Al respecto del acuerdo comercial, proyectó que las conversaciones que ha sostenido nuestro país con Estados Unidos son una señal positiva de las posibilidades que se tienen de llegar a una resolución favorable, lo que contribuiría a que se tenga un entorno propicio para la inversión.

“En este contexto de moderado crecimiento se prevé que prevalezcan condiciones de holgura a lo largo del horizonte de pronóstico”, precisó.

De hecho, el balance de riesgos para el crecimiento económico tiene un sesgo a la baja ante la probabilidad de que se intensifique el ambiente de incertidumbre comercial, el escalamiento de diversos conflictos geopolíticos y que se materialicen episodios de volatilidad en los mercados nacionales o internacionales.

También, que el crecimiento de la economía estadounidense resulte menor a lo esperado, y que fenómenos meteorológicos impacten negativamente en la economía nacional.

En tanto, entre los riesgos al alza para el crecimiento destacaron avances mayores a los anticipados en el proceso de revisiones anuales y una ratificación del T-MEC , que el crecimiento de la economía estadounidense sea mayor a lo esperado, así como avances en proyectos de infraestructura bajo inversiones mixtas en el país.

(El Financiero)

Economía de México, sin ruta predeterminada

Por otro lado, la Junta de Gobierno se manifestó sobre la política monetaria actual . En primer lugar, la gobernadora Victoria Rodríguez aclaró que la postura del banco central no está predeterminada y depende de la valoración que se haga del panorama inflacionario, sobre todo ante la presión registrada en el rubro de servicios.

“A pesar de la reactivación que la actividad económica presentó en el segundo trimestre de 2026, la estimación que tenemos de la brecha de producto permaneció en terreno negativo. De esta manera es que esperamos que la inflación de servicios continúe esta tendencia descendente, si bien más lentamente que lo que teníamos esperado anteriormente”, dijo.

Al respecto, el subgobernador Jonathan Heath explicó que el nivel adecuado para mantener la tasa en 6.50 por ciento dependerá de la misma trayectoria de la inflación y de cómo se observe la evolución de los diferentes determinantes del indicador, ya que si persiste en el rubro de servicios, habría que ser más cautelosos y dejarla sin cambios por más tiempo.

A tres decisiones de política monetaria de que concluya su labor en la Junta de Gobierno de Banxico, expuso que su mayor preocupación es precisamente la inflación de los servicios y la valoración de factores no tradicionales sobre la formación de precios. “Creo que aquí tenemos problemas estructurales que van más allá de la política monetaria”.

En tanto, el subgobernador Omar Mejía enfatizó que la inflación en servicios ha tenido mejores lecturas. “No se está convirtiendo ni en un proceso inflacionario generalizado ni tampoco creo que nos esté reflejando presiones generales de demanda”, acotó.

El informe del banco central señala que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación mantiene un sesgo al alza. Señaló que los cambios de política económica en EU y la posible prolongación de los conflictos geopolíticos continúan añadiendo incertidumbre a las previsiones y sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance.

Finalmente, la gobernadora de Banxico resaltó que indicadores de percepción de riesgo del país y de Pemex, conocidos como Credit Default Swaps, han pasado de 90 a 78 y de 280 a 220 puntos base, respectivamente, en lo que va del año. Lo anterior, ante información respecto a que los bonos soberanos estarían cotizando como basura. Se prevé, dijo, que México mantenga el grado de inversión hacia adelante.

Sobre este tema, el subgobernador Mejía afirmó que “sería un poco exagerado extraer una conclusión general sobre la percepción del riesgo crediticio de México a partir de unos cuantos movimientos de manera aislada”.