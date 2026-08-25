Inversión extranjera directa (IED) en México alcanza nivel histórico al cierre del primer semestre

México captó 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) durante el primer semestre de 2026 , el monto más alto registrado para un periodo enero-junio, informó la Secretaría de Economía .

La cifra representó un incremento de 2.1 por ciento frente a los 34 mil 265 millones de dólares registrados originalmente en el mismo periodo del año pasado, con lo que la inversión extranjera mantuvo una trayectoria ascendente y alcanzó un nuevo máximo histórico para la primera mitad del año.

El resultado consolidó el crecimiento de la inversión extranjera observado en los últimos años, pues entre el primer semestre de 2021 y el mismo periodo de 2026, el flujo prácticamente se duplicó, al aumentar 89.7 por ciento, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).

Aunque el monto total alcanzó un máximo histórico, la mayor parte del flujo correspondió a empresas extranjeras que ya operan en México. La reinversión de utilidades sumó 30 mil 957 mdd, equivalente a 88.5 por ciento de la IED.

En contraste, las nuevas inversiones en México representaron 2 mil 726 mdd, apenas 7.8 por ciento del total, mientras que las cuentas entre compañías aportaron mil 285 mdd, 3.7 por ciento.

El sector manufacturero fue el principal receptor de IED durante los primeros seis meses del año, con 13 mil 482 mdd, equivalentes a 38.6 por ciento del total y un crecimiento de 9.3 por ciento anual.

El avance estuvo impulsado principalmente por mayores inversiones en la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, que registró un aumento de mil 174.5 mdd. También crecieron los flujos destinados a las industrias metálicas básicas y a la fabricación de maquinaria y equipo.

Los servicios financieros y de seguros se colocaron como el segundo sector con mayor captación, con 10 mil 150 mdd, 29 por ciento del total y un incremento anual de 10.9 por ciento. Otro de los movimientos relevantes se observó en transportes, correos y almacenamiento, cuya IED aumentó 287 por ciento respecto al primer semestre de 2025, hasta alcanzar 2 mil 650 mdd.

Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de los capitales extranjeros, con 16 mil 871 mdd, equivalentes a 48.2 por ciento de la IED total. España ocupó el segundo sitio, con 4 mil 954 mdd; Canadá aportó mil 741 mdd; Australia, mil 698 mdd, y Alemania, mil 647 mdd. En conjunto, estas cinco economías representaron 77 por ciento del flujo captado por la inversión en México .

(El Financiero)

México muestra confianza para inversión

Para Francisco Peña-Valdés, secretario general de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos (AEM), el récord debe interpretarse como una señal positiva de permanencia y confianza, aunque su composición merece atención. “El dato récord de IED es relevante y debe reconocerse como una señal de permanencia y confianza de los inversionistas que ya operan en México ”, señaló.

Explicó que la reinversión de utilidades puede reflejar que las compañías extranjeras amplían operaciones y encuentran condiciones para continuar generando rentabilidad.

Sin embargo, advirtió que este componente y la llegada de capital nuevo tienen efectos distintos sobre la economía.

“Reinvertir utilidades y atraer nueva inversión producen efectos económicos distintos. Lo primero consolida y puede ampliar operaciones ya existentes; lo segundo incorpora capital adicional, lo que conlleva nuevas empresas, plantas, empleos y tecnología”, apuntó.

Para Marco Oviedo, estratega sénior para Latinoamérica de XP Investments, el repunte de la inversión manufacturera es una de las señales más positivas del reporte. “Son muy buenas noticias, que hay una recuperación de la inversión extranjera directa en el sector de las manufacturas. Creo que es una nota positiva”.

En este sentido, el experto consideró que una vez que se resuelva la incertidumbre relacionada con la revisión del T-MEC , el flujo de inversión podría tomar mayor fuerza.

Para Fernando Iglesias Raggio, profesor del área de Dirección Financiera del IPADE Business School, la composición es uno de los elementos que deben observarse con mayor detenimiento.

Explicó que la elevada reinversión de utilidades puede significar que las empresas extranjeras están obteniendo mayores ganancias en México, o que repatrían una menor proporción de sus dividendos. Sin embargo, destacó que el comportamiento de las nuevas inversiones ofrece una lectura diferente.

“La nueva inversión, las nuevas decisiones de inversiones, no esa decisión de ganamos en México y no reinvertimos utilidades ha bajado sensiblemente”, señaló.

De acuerdo con Iglesias Raggio, las nuevas inversiones disminuyeron 13 por ciento entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, lo que representa cerca de 400 millones de dólares menos.