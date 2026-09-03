LeBarón vs. ‘El Mencho’: ¿Por qué buscan quedarse con la casa del yerno del lider del CJNG?

Una casa de lujo en Riverside, California, valuada junto con otros bienes en 3.5 millones de dólares, se convirtió en el centro de una disputa entre la familia LeBarón y el Gobierno de Estados Unidos.

Los deudos de la masacre de Bavispe buscan que los bienes decomisados a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, sean utilizados para pagar la indemnización que obtuvieron contra el Cártel de Juárez.

La residencia fue adquirida en 2023 mediante la empresa tequilera Pasión Azul, señalada por autoridades estadounidenses como parte de una estructura financiera relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el inmueble vivían Gutiérrez Ochoa y Laisha Michelle Oseguera González, hija de ‘El Mencho’.

¿Qué pasó con la casa del yerno de ‘El Mencho’?

La DEA arrestó a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa en noviembre de 2024 en California. Durante el operativo fueron asegurados 2.2 millones de dólares en efectivo, además de obras de arte, joyas, relojes, bolsos, vehículos y armas.

El valor de los bienes, incluida la propiedad de cuatro recámaras, cuatro baños y piscina, fue calculado en 3.5 millones de dólares. Gutiérrez Ochoa aceptó entregarlos como parte de un acuerdo de culpabilidad por lavado internacional de dinero.

En diciembre de 2025 fue sentenciado a 11 años y ocho meses de prisión. El Gobierno estadounidense retiró un cargo relacionado con tráfico de drogas, por el que podía recibir una pena de cadena perpetua.

¿Por qué los LeBarón quieren los bienes decomisados?

En noviembre de 2025, las familias LeBarón, Langford, Miller, Johnson y Ray solicitaron ante una corte federal de Washington que los bienes asegurados a Gutiérrez Ochoa fueran entregados para cubrir parte de la indemnización que reclaman.

La petición está relacionada con la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019, donde fueron asesinados tres mujeres y seis niños estadounidenses.

Las familias demandaron al Cártel de Juárez en Estados Unidos y, en 2022, un juez ordenó a esa organización pagar 4 mil 600 millones de dólares en indemnizaciones.

El argumento de los deudos es que el CJNG mantuvo una relación con La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez. Por ello sostienen que Gutiérrez Ochoa, como integrante relevante del grupo encabezado por ‘El Mencho’, puede ser considerado un agente o instrumento de esa organización.

EU rechaza solicitud de Los LeBarón

El Gobierno estadounidense rechaza esa interpretación. Sus fiscales sostienen que la sentencia obtenida por las familias corresponde al Cártel de Juárez y no al CJNG.

Además, argumentan que la relación entre ambas organizaciones criminales no demuestra que el grupo de Jalisco haya participado en los ataques de Bavispe. Aunque reconocen que existía una relación comercial, consideran que esto no permite establecer que el CJNG actuara como agente o instrumento del Cártel de Juárez.

En abril de 2026, la jueza Beryl A. Howell rechazó la petición de los deudos para recibir los bienes decomisados. Las familias apelaron esa resolución, por lo que la disputa sobre la residencia y los demás activos continúa en los tribunales estadounidenses.