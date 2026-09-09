Esfuerzo fiscal: ¿vaso medio vacío o medio lleno?

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, entregó ayer en la tarde-noche, primero en la Cámara de Diputados y después en el Senado, el Paquete Económico 2027, que será el tercer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la propuesta, la política de ingresos y gastos del Ejecutivo federal “continuará orientada a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica”.

Entre las principales metas fiscales, el Paquete Económico estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que son la medida más amplia del déficit fiscal y que cerraron el 2024 en 5.8 por ciento del PIB –el nivel más alto desde 1988–, se ubicarán en 4.1 por ciento al cierre de 2026, en línea con lo aprobado.

Hacienda prevé que el también llamado déficit público amplio se reduzca a 3.9 por ciento del PIB en 2027, lo que implica un proceso de consolidación fiscal a un ritmo lento frente a 2026, si bien reflejaría un esfuerzo fiscal de 1.9 puntos porcentuales del PIB respecto a 2024.

Y proyecta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), concepto que mide el tamaño de la deuda pública, se ubique en 54 por ciento del PIB este año y en 55 por ciento en 2027, nivel sin precedente.

Si bien es un nivel manejable todavía, preocupa su trayectoria ascendente en los próximos años, lo que podría empezar a llamar la atención de las agencias calificadoras en términos de la sostenibilidad fiscal del país.

El déficit proyectado, de acuerdo con la medida de los RFSP, es “consistente con una política fiscal responsable que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y que la mantiene por debajo de la de otras economías emergentes de Latinoamérica, al tiempo que preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal”, afirmó el secretario Amador en el acto de entrega del Paquete Económico en la Cámara de Diputados.

En cuanto a las expectativas sobre el PIB, para 2026 se estima un rango de crecimiento para la economía mexicana que va de 1.0 a 2.0 por ciento anual.

Para 2027, el rango de crecimiento del PIB previsto en el Paquete Económico es de 1.5 a 2.5 por ciento anual.

El Banco de México prevé un crecimiento del PIB de 2.0 por ciento en 2027.

La perspectiva de crecimiento económico para 2027 del consenso de analistas de mercados en la Encuesta Citi de Expectativas publicada el pasado 4 de septiembre es de 1.8 por ciento.

El marco macroeconómico se determinó en un entorno de prolongada incertidumbre en el panorama mundial ante el conflicto en Medio Oriente y su efecto en mayores precios del petróleo, además de los cambios en el comercio global y la volatilidad financiera.

Ahora se asume un precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 78.4 dólares por barril en 2026, muy por arriba de los 54.9 dólares aprobados en el Paquete Económico.

También se pronostica un precio de la mezcla mexicana de 61.8 dólares por barril en 2027.

Hacienda estima que la inflación general cerrará este año en 3.5 por ciento anual, por arriba de 3.0 por ciento previsto en el Paquete Económico 2026. Prevé que en 2027 mantendrá una trayectoria estable y cerrará el año en 3.0 por ciento.

En cuanto al tipo de cambio, pronostica que cerrará este año en 17.8 pesos por dólar, frente a los 18.9 estimados en el Paquete Económico 2026. Y se proyecta en 18.0 pesos por dólar al cierre de 2027.

Ninguna de las 37 instituciones encuestadas por Citi México a principios de mes anticipa una tasa de crecimiento de hasta 2.5 por ciento el año entrante.

El escenario de Hacienda para el crecimiento económico pudiera estar ligeramente sobreestimado, si se compara con los pronósticos del Banco de México y los de analistas de mercados.

El riesgo de no alcanzar un crecimiento anual del PIB de al menos 2.0 por ciento son las implicaciones sobre los ingresos públicos necesarios para financiar los programas de bienestar, el gasto social y los proyectos prioritarios de inversión de la presidenta Sheinbaum.

Más aún, un crecimiento insuficiente podría complicar el cumplimiento de las metas fiscales.