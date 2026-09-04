EU amplía su brecha comercial con México

En términos del comercio de mercancías con Estados Unidos, en julio de este año el valor de las exportaciones mexicanas a ese mercado, el más grande del mundo, siguió creciendo.

Incluso aceleró su ritmo de crecimiento a 33.6 por ciento anual desde 23.2 por ciento en junio previo, de acuerdo con datos de la Oficina del Censo, perteneciente al Departamento de Comercio estadounidense.

El repunte deriva, principalmente, de la creciente demanda estadounidense de equipo de cómputo y sus partes.

En julio, el valor de las exportaciones de México a Estados Unidos se ubicó en 60 mil 550 millones de dólares, nuevo máximo histórico.

Por primera vez en un mes, las exportaciones de mercancías mexicanas al vecino del norte superaron los 60 mil millones de dólares.

Este desempeño permitió a México obtener una participación de 18.2 por ciento en el total de las importaciones estadounidenses, muy por encima de Canadá, que abasteció 10.1 por ciento, y de China, que captó un 8.1 por ciento.

En sentido inverso, en julio Estados Unidos exportó bienes por un valor de 34 mil 240 millones de dólares a México, lo que representó 17.3 por ciento del total de sus exportaciones, mientras que Canadá tuvo una participación de 14.9 por ciento y, más atrás, Países Bajos logró una de 4.9 por ciento.

México es el principal proveedor de Estados Unidos desde 2023 y su primer comprador desde 2025.

De manera acumulada en lo que va del año, el intercambio comercial bilateral mantiene la misma tendencia.

Entre enero y julio, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron un total de 358 mil 707 millones de dólares, cifra que también representa un máximo histórico para un periodo comparable.

Este monto significó un crecimiento de 16 por ciento respecto al mismo lapso de siete meses del año previo.

Los resultados permitieron a México mantenerse como el principal proveedor de bienes del mercado estadounidense al cierre de julio, con una participación de 17.3 por ciento en las importaciones totales de Estados Unidos, por arriba de sus dos principales competidores, que son Canadá con 11.2 por ciento y Taiwán con 7.8 por ciento.

En julio, la administración Trump optó por activar el mecanismo de revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prolongando la incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial regional.

Mientras tanto, las condiciones del Tratado se mantienen vigentes, lo cual implica que las exportaciones de México hacia Estados Unidos bajo el T-MEC siguen recibiendo un trato preferencial en materia arancelaria.

De acuerdo con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, el arancel pagado por México para sus exportaciones a Estados Unidos se mantiene entre los más bajos del mundo.

En julio de 2026 el arancel pagado por México fue de 2.9 por ciento y, al cumplir con el T-MEC, el 80.1 por ciento de las exportaciones mexicanas entraron a Estados Unidos libre de arancel, destacó el funcionario en la red social X.

En sentido contrario, el informe de la Oficina del Censo también confirmó que México volvió a superar a Canadá como destino principal de las exportaciones de Estados Unidos en cifras acumuladas.

Entre enero y julio de 2026, Estados Unidos vendió a México 229 mil 817 millones de dólares, 16.8 por ciento más que en el mismo lapso del año pasado. Además, representó 16 por ciento del total de las exportaciones estadounidenses.

La cifra superó ampliamente los 205 mil 476 millones de dólares enviados a Canadá, su anterior socio prioritario, monto equivalente a 14.3 por ciento del total exportado por Estados Unidos.

En términos del saldo comercial acumulado, el déficit de Estados Unidos con México se ubicó en 128 mil 890 millones de dólares, situando a nuestro país en la segunda posición de mayor desbalance comercial para la economía estadounidense, sólo por detrás de Vietnam, que acumuló un saldo a favor de 138 mil 858 millones de dólares.

El déficit comercial de Estados Unidos con México se amplió al cierre de julio, pese a la implementación de las medidas arancelarias y políticas comerciales restrictivas adoptadas por el gobierno de Trump, quien no estará contento de saber que su empeño por ‘controlar’ la brecha de bienes con su principal socio no ha fructificado.