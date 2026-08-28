México fortalece su músculo exportador

Como informó el INEGI esta semana, en julio pasado el valor de las exportaciones de México se ubicó en 81 mil 420 millones de dólares y repuntó 43.7 por ciento respecto a igual mes de 2025, su incremento más elevado desde mayo de 2021.

Por primera vez en un mes desde que hay registros disponibles, las exportaciones de mercancías mexicanas superaron los 80 mil millones de dólares, según la información oportuna de comercio exterior.

Este monto récord fue impulsado por las ventas de la industria manufacturera no automotriz hacia Estados Unidos, que en julio fueron de 53 mil 512 millones de dólares y crecieron 71.9 por ciento frente al mismo mes de 2025.

Sólo de mayo a julio de este año, el valor de las ventas totales de México al exterior aumentó en 11 mil 952 millones de dólares, pero las exportaciones manufactureras no automotrices se incrementaron en 12 mil 777 millones entre esos meses.

Estas exportaciones, que en julio fueron de 59 mil 841 millones de dólares, se dispararon 64.9 por ciento frente al séptimo mes de 2025, siendo su alza más significativa también desde mayo de 2021.

Los aumentos más importantes se registraron en las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con 134.0 por ciento anual.

Las exportaciones no automotrices mantienen un alto dinamismo derivado, principalmente, de la aceleración en los envíos de equipos de computación y sus partes.

Este es uno de los sectores que más se ha visto beneficiado de las mejores condiciones comerciales que conserva México en su relación con Estados Unidos respecto a otros países.

La cima exportadora se alcanza en un contexto de expansión de los centros de datos y fuertes inversiones en semiconductores avanzados para el desarrollo de inteligencia artificial.

Esto se corresponde con el hecho de que, en el primer semestre del año –último dato disponible–, el principal producto de exportación fueron las máquinas automáticas para el procesamiento de datos (computadoras), por arriba de los vehículos terrestres y sus partes.

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices registraron en julio un avance de 2.4 por ciento respecto al año anterior, mientras que las dirigidas a Estados Unidos, principal mercado de exportación automotriz, crecieron 3.7 por ciento.

Las exportaciones automotrices mantienen un bajo dinamismo debido a los aranceles impuestos al sector del automóvil por la administración Trump desde 2025.

La industria automotriz mexicana se enfrenta a la aplicación de un arancel de 25 por ciento, que con un ‘descuento’ al contenido estadounidense queda en 15 por ciento en promedio, sobre los vehículos ligeros y sus componentes fabricados en México y exportados a Estados Unidos que no cumplen con el requerimiento de Washington.

La ventaja competitiva frente a otros países es relativa o nula, pues los vehículos fabricados en Japón, Corea del Sur o Alemania y exportados a Estados Unidos, pagan un arancel de 15 por ciento.

Es una contradicción que los automotores importados por Estados Unidos desde esos países, que no forman parte de la cadena productiva de Norteamérica ni del T-MEC, paguen un arancel igual o menor al aplicado a los componentes no estadounidenses de un vehículo mexicano.

Regresando a la información oportuna de comercio exterior, los envíos de México al mercado estadounidense –destino del 84 por ciento de las exportaciones no petroleras– mantienen un acelerado dinamismo.

Las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos crecieron en julio 49.8 por ciento anual y en los siete meses que van de 2026, 29.5 por ciento contra el mismo periodo del año anterior, impulsadas por la no automotrices.

Esto ha permitido que México se mantenga y consolide cada mes como el principal proveedor de las importaciones estadounidenses.

La economía mexicana no sólo es exportadora de manufactura, también está caracterizándose por ser importadora de bienes, sobre todo intermedios producidos en Estados Unidos.

En julio, el valor de las importaciones de mercancías fue de 82 mil 268 millones de dólares, un máximo histórico, con un repunte de 45.0 por ciento contra el mismo mes de 2025, que representa su mayor incremento desde julio de 2021.

Se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 67 mil 132 millones de dólares –ocho de cada 10 dólares de mercancías importadas–, superior en 56.3 por ciento al reportado en julio de 2025.

El corolario del análisis es que el comercio exterior de México sigue alcanzando cifras récord, principalmente en su relación comercial bilateral con Estados Unidos.