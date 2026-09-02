El ‘estrés crónico’ en las finanzas públicas

Los resultados de las finanzas públicas de México en lo que va del año mantienen desviaciones tanto por el lado del ingreso como del gasto respecto a lo programado.

El desgaste en los principales indicadores ha puesto al país bajo severo estrés fiscal.

Entre enero y julio pasados, los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a cuatro billones 996 mil millones de pesos, pero fueron inferiores en 170 mil millones de pesos a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para ese periodo de siete meses.

Registraron un incremento de sólo 0.9 por ciento real anual, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, que, sin embargo, destacó que los ingresos presupuestarios crecieron por tercer año consecutivo.

Al cierre de julio de 2026, la recaudación tributaria del gobierno federal fue de tres billones 407 mil millones de pesos y, en términos reales, tuvo un nulo crecimiento respecto al periodo comparable del año anterior.

No sólo eso, sino que quedó 96 mil millones de pesos por debajo de lo programado para esos siete meses.

La captación por concepto del ISR, que aportó 52 de cada 100 pesos a la recaudación, cayó 6.0 por ciento real anual “por una menor captación de pagos de personas morales” y quedó corta en 119 mil millones de pesos con relación a lo programado.

Según Hacienda, los menores ingresos por ISR fueron compensados parcialmente por la recaudación por concepto del IVA, que registró un aumento de 9.9 por ciento real anual en el acumulado a julio, el mayor avance para un periodo similar desde 2021.

Además, superó en 108 mil millones de pesos lo previsto en el programa, “favorecida por la resiliencia del consumo interno y una mayor vigilancia aduanera”.

Lo anterior quiere decir que cada peso que se ganó por mayores ingresos en el IVA, se perdió por menores entradas en el ISR.

La recaudación por concepto del IEPS creció 2 por ciento real anual, impulsada por el componente distinto de combustibles, que aumentó 9.3 por ciento real anual –el mayor incremento para un periodo similar desde 2014– ante la actualización de las cuotas y tasas a tabacos labrados y bebidas saborizadas, entre otros, ocurrida este año.

No obstante, quedó por debajo del monto programado para enero-julio en 37 mil millones de pesos.

Por su parte, la recaudación proveniente de los impuestos a las importaciones repuntó 8.1 por ciento, pero se ubicó 33 mil millones de pesos por debajo del programa, “principalmente por el efecto de la apreciación cambiaria, que redujo la valuación en moneda nacional de la base gravable de los bienes importados”.

Por el lado del gasto público, el monto total acumulado en los siete meses reportados creció 3.5 por ciento y sumó cinco billones 742 mil millones de pesos, pero contrasta con el gasto programado de seis billones 181 mil millones.

Esto implicó un gasto no ejercido de 439 mil millones de pesos entre enero y julio de 2026.

En su interior, el gasto programable, que está destinado a proveer bienes y servicios públicos a la población, se incrementó 5.4 por ciento contra 2025, aunque fue 294 mil millones de pesos inferior al programado.

Una presión muy presente en el gasto es el concepto de pensiones y jubilaciones, que alcanzó 991 mil millones de pesos al cierre de julio –representando 24.5 por ciento del gasto programable– y creció 5.1 por ciento frente a 2025.

Uno de los principales rubros del gasto programable es la inversión física o en infraestructura, que entre enero y julio de 2026 fue de 454 mil millones de pesos, esto es, 1.2 por ciento menor en términos reales a la de igual periodo de un año antes.

La buena noticia es que, sólo en julio, la inversión física se disparó 62.6 por ciento, precedida de una aceleración de 56.2 por ciento en junio, ambas variaciones en términos reales.

En el reporte de finanzas públicas, Hacienda destacó que, al cierre de julio, el déficit presupuestario fue de 746 mil millones de pesos, 268 mil millones menor a lo previsto, y el balance primario presupuestario registró un superávit de 13 mil millones de pesos, que se compara favorablemente con el déficit programado de 140 mil millones.

La mejoría en los principales balances fiscales fue posible, en buena parte, por la contención del gasto. El hecho es que, en materia fiscal, el país sigue entre claros y oscuros.