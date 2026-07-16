Cártel de Juárez, organización terrorista: ¿Dónde opera y cómo obtiene ingresos de otros grupos criminales?

El Ejército ha combatido al Cártel de Juárez en Chihuahua, cerca de la frontera con EU.

El Cártel de Juárez entró a la ‘lista negra’ de Estados Unidos, y fue denominado como una organización terrorista internacional este miércoles 15 de julio.

La organización criminal es una de las más antiguas en México. Surgió en los años ochenta bajo el liderazgo de Rafael Aguilar, y comandada en sus primeros años por Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’.

Aunque se fragmentó tras una guerra con el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez continúa con sus operaciones y se beneficia económicamente de su posición estratégica al dominar Ciudad Juárez, Chihuahua, y pelear por Hermosillo, Sonora.

¿Cómo obtiene dinero el Cártel de Juárez?

En 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a integrantes del Cártel de Juárez, también conocido como ‘La Línea’, y en aquel documento mencionaron las fuentes de ingresos de la organización criminal.

El acceso a las rutas de narcotráfico de México a Estados Unidos es clave para la economía del Cártel de Juárez, ya que presuntamente cobra ingresos a otras organizaciones criminales para transportar su mercancía.

Pero el Cártel de Juárez, liderado durante años por ‘El Viceroy’, también se encarga de producir y transportar su propia droga a Estados Unidos, siendo señalado como uno de los responsables del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas a través del Valle de Juárez.

La violencia también forma parte del esquema de negocios del Cártel de Juárez, siendo el robo de vehículos, el narcomenudeo y la tala ilegal algunos de sus otros negocios.

Incluso el Departamento del Tesoro aseguró que algunos miembros de la organización criminal participan en el tráfico de personas.

Otro aspecto importante en el Cártel de Juárez son sus alianzas. Aunque hace más de 20 años estuvo alineado con el Cártel de Sinaloa, una ruptura y una guerra llevaron a la organización a la crisis.

Sin embargo, en años recientes es uno de los principales aliados en el norte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quienes colaboran en el tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo.