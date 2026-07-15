¿Quién es Nancy Pazos, periodista que pasó de pobre a estar en la semifinal de Argentina vs. Inglaterra?

La periodista argentina Nancy Pazos se volvió viral en redes sociales luego de aparecer en la transmisión oficial de la semifinal del Mundial de 2026 entre Argentina e Inglaterra, disputada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Mientras la Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni y encabezada por Lionel Messi, buscaba el boleto a la final del torneo, las cámaras captaron a la conductora alentando desde las tribunas junto a miles de aficionados albicelestes. En el estadio también fueron vistos otros invitados de renombre, entre ellos el músico Mick Jagger y el exfutbolista David Beckham.

La aparición de Pazos llamó la atención por la historia personal que ha compartido a lo largo de los años sobre sus orígenes humildes y las dificultades económicas que enfrentó durante su infancia.

De una infancia marcada por la pobreza a cubrir seis Copas del Mundo

Nancy Pazos nació y creció en Villa Soldati, uno de los barrios con mayores carencias de Buenos Aires. La periodista ha relatado en distintas ocasiones que pasó su niñez en un entorno complicado, a pocos metros de la zona donde, durante décadas, se incineraban los residuos de la capital argentina.

La conductora también recordó que las dificultades económicas obligaban a su familia a pedir alimentos “fiados” en los comercios del barrio. Según contó, eran ella y sus hermanos quienes acudían al almacén, ya que sus padres sentían vergüenza de reconocer ante sus vecinos que no podían pagar de inmediato.

Décadas después, Pazos se ha consolidado como una de las figuras más conocidas del periodismo argentino. Horas antes del encuentro entre Argentina e Inglaterra, participó en un enlace en vivo con el programa Intrusos, donde recordó que el Mundial de 2026 representa la sexta Copa del Mundo que presencia.

“Estoy en mi sexto Mundial”, afirmó la comunicadora desde Atlanta.

Su presencia en el estadio desató críticas y elogios

La presencia de Nancy Pazos en Estados Unidos también provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios contrastaron su viaje al Mundial con la protesta en la que participó frente al Congreso argentino en febrero.

“Me alegro verla bien. La ultima vez estaba encadenada al Congreso sufriendo por el gobierno de Milei”, expresó un usuario en redes.

La periodista formó parte de una manifestación organizada por sindicatos y organizaciones de prensa para rechazar la reforma laboral de Javier Milei debatida en el Senado. Como acto simbólico, apareció encadenada y amordazada en las inmediaciones del recinto legislativo.

A través de sus redes sociales, Pazos explicó que la movilización buscaba denunciar los cambios al Estatuto del Periodista y defender la libertad de expresión.

La protesta recibió el respaldo de agrupaciones como la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), cuyos representantes advirtieron que las modificaciones impulsadas por el Gobierno podrían afectar los derechos laborales del gremio.