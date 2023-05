Tina Turner confesó su crush con Mick Jagger: ‘Nunca la olvidaré’, se despide el cantante

Tina Turner comenzó su carrera en la década de los 50, por lo que llegó a compartir el escenario con los Rolling Stones y bailar al lado de su líder, Mick Jagger, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de la ‘reina del rock’, quien murió a los 83 años en su casa de Zurich después de sufrir una larga enfermedad.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”, escribió junto a algunas fotografías del recuerdo.

Mick Jagger mandó un mensaje tras la muerte de Tina Turner. (Foto: Twitter @MickJagger)

Tina Turner confesó su amor por Mick Jagger

En abril pasado, la cantante tuvo una entrevista con The Guardian, en donde habló de su crush con el músico con el que la unía una amistad. “Siempre estuve enamorada de Mick Jagger. Me encantaba cuando salíamos de gira con los Rolling Stones”, contó.

La relación era casi una hermandad, razón por la que nunca durmieron juntos; Turner argumentó también que ni él ni David Bowie intentaron nada con ella. Sin embargo, recordó cómo es que lo apoyó. “Él dijo que fue su madre quien le enseñó a bailar. Pero trabajamos las chicas y yo con él y le enseñamos, aunque nunca me ha reconocido como la que le enseñó a moverse”.

En 1966, Tina e Ike Turner fueron sus teloneros y posteriormente cantaron en el festival Live Aid de 1985, en donde el vocalista le arrancó la falda en mitad de su presentación. “Mick y yo nunca pudimos quedarnos allí y cantar (…) Teníamos que hacer algo. Me miró. Llevaba una blusa y una falda de cuero negro ajustadas y pude ver que se estaba formando una idea traviesa.

“¿Esa falda se sale?’ preguntó. ‘¿Qué?’ fue mi respuesta sorprendida. ‘Voy a quitarte la falda’. Le pregunté por qué, pero ya era demasiado tarde para hablar, Mick ya se había decidido a hacerlo. No fue como si un tipo al azar me hubiera quitado la falda. Era como si un chico que conocía lo hiciera. Un chico muy viejo”, dijo en sus memorias, de acuerdo con The Independent.