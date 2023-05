Muere Tina Turner: ¿Qué enfermedades padecía la ‘reina del rock’?

Tina Turner, cantante estadounidense que se convirtió en un ícono de la música en los ochenta, falleció a los 83 años. De acuerdo con un comunicado publicado en las redes oficiales de Turner, la intérprete murió este jueves en su casa, ubicada en Suiza.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, se lee en el breve mensaje de Instagram.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte, sin embargo la cantante en años previos compartió en diversas entrevistas algunos de los padecimientos que le fueron diagnosticados.

Cáncer y otras enfermedades que padeció Tina Turner

La cantante de ‘What’s Love Got To Do With It’ fue diagnosticada con cáncer intestinal en 2016. De acuerdo con su libro My Love Story, la noticia tuvo repercusiones importantes en su salud física y mental.

Tras conocer la noticia, Turner aseguro en sus memorias que consideró la eutanasia como alternativa, dado que no sabía a qué síntomas se enfrentaría durante la convalecencia.

Sin embargo, tras platicar con Erwin Bach, su esposo, descartó esta opción.

“Mi marido me dijo que no quería perderme, que no quería a ninguna otra mujer, ni ninguna otra vida”, compartió la cantante.

Tina cuenta en la publicación que recurrió a métodos alternativos para tratar el cáncer, no obstante, los efectos secundarios de la homeopatía le provocaron insuficiencia renal que derivaría en un trasplante.

“Las consecuencias de mi ignorancia me pusieron entre la espada y la pared”, detalló.

Erwin, la pareja de Turner, fue el donante de riñón que Tina recibiría en 2017.

“Solo el trasplante me daría una buena oportunidad de tener una vida casi normal. Pero las posibilidades de obtener un riñón donado eran remotas”, mencionó en su autobiografía.

Al respecto la cantante tuvo sus dudas, pues consideró que el ofrecimiento podría cambiar su relación; sin embargo sucedió lo contrario, la fortaleció.

“Me preguntaba si alguien pensaría que la donación era una transacción. Sería increíble, pero a pesar del tiempo que llevamos juntos hay gente que sigue pensando que se casó conmigo por la fama y el dinero”, señala en su libro.

Síntomas de cáncer intestinal

De acuerdo con el sitio especializado, Mayo Clinic, algunos síntomas que se presentan en pacientes con este tipo de padecimiento son:

Un cambio persistente en los hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de las heces

Sangrado rectal o sangre en las heces

Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor

Una sensación de que el intestino no se vacía por completo

Debilidad o fatiga

Pérdida de peso sin causa aparente

Entre los factores de riesgo que señala el sitio destacan algunas enfermedades como diabetes, obesidad, tabaquismo, afecciones intestinales inflamatorias. También pueden incidir los factores genéticos, como antecedentes de cáncer intestinal o de colon en familiares.

¿Qué es la insuficiencia renal y cuáles son sus síntomas?

Mayo Clinic especifica en su sitio web que esta afección se manifiesta cuando los “riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre”.

Los riesgos que conlleva la insuficiencia renal deriva en la acumulación de sustancias peligrosas que afectan la química de la sangre y, por consiguiente, al resto de los órganos.

Algunos de los síntomas que manifiestan los pacientes son: