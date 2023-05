PERFIL: ¿Quién fue Tina Turner, la ‘Reina del rock’ que ‘resurgió’ a los 40 años?

Tina Turner murió este 24 de mayo a los 83 años, su poderosa voz la llevó a ser conocida como ‘diva del soul’ y ‘reina del rock’: “Con su música y su desbordante pasión por la vida, deslumbró a millones de fans en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana... nos deja su mayor obra: su música”, anunciaron en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La intérprete del exitoso tema ‘Proud Mary’ (1971) se fue en paz tras vivir una larga enfermedad, mientras estaba en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza. En su vida logró 8 Grammys, llegó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 y dio temas inolvidables.

A la cantante le sobreviven Ike Turner Jr y Michael Turner, ya que en años pasados murieron sus otros dos hijos: Craig y Ronnie.

Las redes sociales de Tina Turner publicaron un comunicado sobre su muerte. (Foto: Instagram / @tinaturner)

¿Cómo se volvió famosa Tina Turner?

Anna Mae Bullock, conocida como Tina Turner, nació el 26 de noviembre de 1939 Nutbush, Tennessee, Estados Unidos, ciudad a la que dedicó el tema ‘Nutbush City Limits’ (1973).

Tina tuvo una infancia complicada, ya que su madre vivía violencia de su padre. Luego de graduarse de la preparatoria, ella trabajó como auxiliar de enfermería y era cantante del coro en la iglesia.

Su carrera en la música inició durante la adolescencia, en los años 50, cuando comenzó a cantar en el Club Manhattan con Ike Turner’s Kings of Rhythm.

En los años 60, Tina fue reclutada como vocalista casi por casualidad, cuando alguien de la banda faltó y le pidieron cantar ‘A Fool in Love’, canción de Ike Turner. Juggy Murray, presidente del sello R&B Sue Records la renombró Tina Turner.

En ese entonces, Tina tuvo una relación con Raymond Hill, saxofonista de Kings of Rhythm, tuvieron un hijo cuando ella tenía 19 años.

Tina Turner en la década de los 70. (Foto: Wikimedia Commons).

Luego, la ‘diva del soul’ se casó con Ike y se separó en 1976 luego de vivir violencia, según detalló en su autobiografía Yo, Tina, que inspiró la película biográfica de 1993 What’s Love Got to Do With It.

Con problemas económicos y al finalizar su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí sola cuando estaba en sus 40 años.

Ike Turner y Tina Turner, Hamburgo, Alemania, noviembre de 1972. (Foto: Wikimedia Commons).

Su voz arrasó en los 80, cuando lanzó el álbum de Capitol Records de 1984 Private Dancer, vendió 5 millones de copias y obtuvo cuatro premios Grammy.

Turner también incursionó en el cine, en cintas como Tommy (1975), en el papel de Acid Queen; o bien, en Mad Max: más allá de la cúpula del trueno (1985) donde interpretó a la villana Aunty Entity.

‘La Reina del Rock’ tuvo temas en la industria del cine, como en GoldenEye (1995), donde cantó la canción principal.

¿Cuándo se retiró Tina Turner?

La ‘diva del soul’ se retiró del mundo de la música en 2009, cuando tenía 70 años, luego de medio siglo de carrera, con un legado de más de 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes, 12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios.

Su forma de desenvolverse en el escenario, la relación amistosa que sostuvo con algunos de los rockeros más populares del siglo XX y hasta su personalidad son algunos de los factores que han influido para que se le considere como la ‘Reina del Rock’.

¿Qué enfermedad tenía Tina Turner?

La cantante de ‘What’s Love Got To Do With It’ fue diagnosticada con cáncer intestinal en 2016. De acuerdo con su libro My Love Story, la noticia tuvo repercusiones importantes en su salud física y mental.

Tras conocer la noticia, Turner aseguro en sus memorias que consideró la eutanasia como alternativa, dado que no sabía a qué síntomas se enfrentaría durante la convalecencia; sin embargo, tras platicar con Erwin Bach, su esposo, descartó esta opción.

Tina cuenta en la publicación que recurrió a métodos alternativos para tratar el cáncer, no obstante, los efectos secundarios de la homeopatía le provocaron insuficiencia renal que derivaría en un trasplante.

Con información de EFE y AP.