Un asgardiano al Valhalla: Muere Ray Stevenson, actor de ‘Thor’ y ‘Star Wars’, a los 58 años

El actor Ray Stevenson participó en películas de Marvel y Star Wars. (Foto: 'Thor: The Dark World' / Youtube / @Star Wars)

Ray Stevenson murió a los 58 años en Italia, el actor irlandés ha sido reconocido por su participación en producciones como Thor (2011) y RRR (2022).

Los representantes del actor se acercaron a The Associated Press para informar que el intérprete murió el pasado domingo 21 de mayo, pero decidieron compartir la noticia hasta este lunes; sin embargo, no dieron detalles sobre la causa de su muerte.

El actor se encontraba en la isla napolitana para grabar la cinta de Cassino a Ischia dirigida por Frank Ciota, se desconoce si logró grabar algunas de sus escenas.

El último proyecto en el que participó Ray Stevenson fue en Ashoka, perteneciente al universo de Star Wars, en la que interpretó a uno de los antagonistas. La serie se estrenará a través de Disney Plus en agosto de este año.

Ray Stevenson falleció a sus 58 años. (Foto: Youtube / @Star Wars)

¿Quién fue Ray Stevenson?

El actor Ray Stevenson nació en 1964 en la ciudad de Lisburn en Irlanda, desde una edad muy temprana se interesó por la industria del entretenimiento.

Estudió en la escuela de teatro Bristol Old Vic y al graduarse trabajó en la televisión de Reino Unido. No fue hasta 1998 que el actor tuvo su debut en la pantalla grande con La teoría del vuelo; sin embargo, durante los inicios de su carrera solamente aparecía en roles secundarios.

No fue hasta 2008 que el actor apareció en el cine con una rol de protagonista gracias a la cinta de Punisher: War Zone. Tres años después se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en las películas de Thor como el personaje de Volstagg.

El actor Ray Stevenson apareció en la saga de 'Thor'. (Foto: 'Thor: The Dark World')

También incursionó dentro de la pantalla chica con series de televisión como Roma (2005) en la que interpretó a un miembro de la 13ª Legión llamado Titus Pullo, Vikings (2013), Black Sails (2014) y Das Boot: El submarino (2018).

Asimismo, el actor también participó en diferentes ocasiones dentro del universo de Star Wars, ya que fue la voz del villano Gar Saxon en las series animadas de Clone Wars (2008) y Star Wars: Rebels (2014); sin embargo, en su debut de live-action en Ashoka interpretó a otro personaje llamado Baylan Skoll.

Ray Stevenson interpretó a dos villanos del universo de 'Star Wars'. (Foto: Youtube / @Star Wars)

Con información de AP y EFE